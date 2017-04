Los descargos de Carlos Soto tras auditoría al Sifup: “Fue una trampa”

El ex presidente del Sifup, Carlos Soto, se refirió al uso de más de 250 millones de pesos que no fueron justificados. El dirigente asumió las responsabilidad en errores administrativos y aseguró que el sindicato aún se maneja de manera amateur. Sobre el millonario monto que no pudo acreditar la antigua administración, dijo que “me llamó la atención las cantidades, eso significa que hubo un desorden. Pero hay que verificar qué tipo de desorden y qué pasó. Se hicieron conclusiones muy anticipadas sin tener otra versión”.

“Fue una trampa, yo por eso renuncié. Me dijeron que me iban a cuidar, a proteger, cuando se supo el informe (de la auditoría) para aclarar las cosas. No ocurrió así”, expresó en Radio Sonar.

Comentar