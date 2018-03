Los temas valóricos vuelven a diferenciar y confrontar a los partidos de Chile Vamos

Este lunes en la segunda reunion del comite politico ampliado entre el gobierno y sus partidos politicos, las colectividades oficialistas mostraron sus diferencias en torno a los temas valoricos en especial sobre la identidad de genero, el aborto terapeutico y los indultos a condenados por casos de vejamenes a los DD.HH, La UDI presentara indicaciones sobre el proyecto de ley de Identidad de Genero, mientras que RN los analizara, EVOPOLI afirma respetar la objecion de conciencia en el caso del cambio de protocolo de las ejecuciones del aborto terapeutico, Ministro Larrain explico en profundidad su intencion de no indultar a los mencionados condenados mientras que la vocera de gobierno diferencio los tipos de oposicion

Se acaba el mes, pero este gobierno esta comenzando y con un dificil transito que aunque esten dispuestos a enfrentar y en algunos casos revertirlo, aun no tienen un transito asegurado probablemente sus tramites seran mas intrincados de negociar, Ahora que son gobierno deberan no solo enfrentar una oposicion que estara atenta a cada jugada y que criticara cada jugada que le parezca rara, tambien deberan conciliar las diferencias entre los polos que los dominan, hoy lunes una vez mas muestran sus diferencias y en un tema tan sensible como los temas valoricos, asi al menos lo demostraron en esta jornada luego de la segunda reunion ocurrida entre los partidos politicos de Chile Vamos

La segunda reunion entre los ministros del comite politico del actual gobierno de S.Piñera y las colectividades de Chile Vamos con sus respectivos dirigentes y jefes de bancada parlamentaria, se realizo como siempre en el palacio de La Moneda, y tambien como lo es habitual la vocera de gobierno Cecilia Perez explico las conclusiones de esta reunion aunque hoy quiso mas referirse a la labor de la oposicion desde la DC hasta el Frente Amplio donde varios de sus parlamentarios han mostrado discrepancias sobre lo que intenta proponer el Poder Ejecutivo, sobre los denominados “Acuerdos Nacionales” en diversas areas, La mencionada ministra de la SEGEGOB diferencio lo que hizo su sector en el pasado gobierno de Michelle Bachelet con lo que ha hecho ahora la mencionada contraparte, señalando que ahora se busca la opinion de ellos, a diferencia de lo ocurrido en el pasado: “Cuando nosotros fuimos oposicion nunca fuimos llamados a participar en acuerdos nacionales, ahi impero la logica de llevar a cabo un programa de gobierno que era la base fundante de una ideologia y en donde no estaban las prioridades de los chilenos consideradas, sino que legitimamente, erroneamente a mi juicio, creia que lo que iba a hacer la Nueva Mayoria, eso incluso los llevo a fracturarse entre ellos mismos, segundo, porque segun lo que nosotros estamos convocando es justamente un espiritu distinto, en un espiritu de poder construir a partir de un dialogo, de escuchar propuestas, de convencer y dejarnos convencer, sobre aquellas materias que en todas partes, no solamente en las encuestas, en todas partes incluso en los medios de comunicacion, son las noticias principales, justamente por la angustia que viven las familias chilenas y es por eso que nosotros creemos y asi lo ha planteado el presidente que que mejor que poder entre todos bordar caminos de solucion, basandonos en el dialogo, en aquellas demandas historicas no solucionables, que nosotros creemos que cuando hay mayorias podemos finalmente tener mas fuerza para llevarlas adelante, Si no tenemos esas mayorias entonces no tenemos esos consensos que nos den finalmente la aprobacion de lo que corresponda”, señalo asi la ministra luego de esta reunion de coordinacion con sus partidarios

DIFERENCIAS

La primera diferencia mostrada fue en el ambito de la tramitacion de la ley de identidad de genero donde entre los partidos mas importantes de la coalicion oficialista indicaron diferentes preparaciones para enfrentar este debate, La UDI a traves de su presidenta Jacqueline Van Rysenberghe indico que presentaran diferentes indicaciones para si es posible incorporarlos en este proyecto: “Tenemos el convencimiento de que es necesario poder facilitarle el camino para las personas que tienen disfonía de genero, que tienen un sexo distinto al sexo sicológico, puedan regularizar o puedan ajustar esta situación, pero creemos que es absolutamente inconveniente que esto se haga extensivo a los menores, porque los menores de 18 años, en la adolescencia, es el periodo en que uno esta madurando, es un periodo en que una de las mayores inestabilidades emocionales y afectivas de una persona, es un periodo donde no esta consolidada la personalidad y es por eso que diversos estudios a nivel internacional, se revela y se determina que las disfonías de genero tienden a resolverse espontáneamente después de la adolescencia, entonces parece prudente al igual que los estudios internacionales, al igual que lo recomiendan los estudios internacionales que este tipo de legislaciones se haga en mayores de 18 años”, Mientras tanto el presidente de RN Mario Desbordes afirmo que resolveran a lo largo de los dias que iniciativas presentaran al respecto, no teniendo postura oficial sobre el tema: “No hay una posición oficial en RN en este aspecto, no sabemos como viene, preferiría no pronunciarme, no hacer especulaciones, dentro de RN hay posturas distintas, es el proyecto que probablemente va a ser votado de manera distinta por nuestros parlamentarios en nuestra bancada, hay libertad de acción con respecto a este tipo de proyectos y espero que dentro de los parlamentarios de renovación, nos respetemos las distintas opiniones (…) Yo soy el presidente de RN, no voy a tomar una posición, quiero escuchar la del gobierno, vamos a ver que pasa”, señalo el actual diputado por la zona poniente de la capital

En materia de aborto terapeutico y sobre el polemico cambio de protocolo para ejecutar los diversos casos que ocurran, pero de los cuales los centros medicos que tengan convenios con el Estado puedan objetar esas atenciones, tambien se mostraron estas diferencias aunque en defensa de modo personal como institucional, el Jefe de la bancada parlamentaria de la UDI Javier Macaya defendio las mencionadas objeciones institucionales ante las arremetidas de los parlamentarios y ex ministros opositores en contra de estos cambios: “Los autores de la lógica y la teoría de la retroexcavadora, n pueden por un protocolo reglamentario que no es ley, que no ha pasado por el parlamento, que además no supone en ningún caso terminar con las 3 causales de aborto, excusarse en eso para decidir que se quieran desmarcarse de los acuerdos, no veo de alguna manera el ambiente de la actual oposición de quizás negarse a esta invitación a llegar a acuerdos con el presidente Sebastián Piñera”, Sin embargo por su parte por su parte el presidente de EVOPOLI Francisco Undurraga señalo respetar el derecho a conciencia personal: “Aquí lo importante son las personas mas que las instituciones, o sea en una institución que dice a y si hay una institución que legítimamente esta en un tema de objeción de conciencia, piensa z, yo creo que no hay como obligarla, evidentemente pienso que debiera existir una coherencia entre las personas y las instituciones, donde trabajan sobretodo las instituciones de salud”, señalo asi el legislador

Y por ultimo en materia de derechos humanos, tambien estuvo en palacio, el ministro de Justicia Hernan Larrain señalo que no dio explicaciones en esta reunion ni en ninguna otra instancia sobre sus declaraciones vertidas ayer domingo al diario “La Tercera” sobre que no indultara a condenados judiciales por abusos por DD.HH en el regimen militar de Augusto Pinochet, reivindicando lo dicho hacia aquel medio de comunicación: “Yo he dicho algo que me parece que es demasiado sentido común, el indulto no es una herramienta que se puede cambiar los fallos de los tribunales, cualquiera que sea el delito, pero en cambio cuando hay cuestiones humanitarias de por medio como son enfermedades graves, terminales o personas que han perdido la razón, si hay espacio para abrir un indulto que sea conmutativo de pena”, Misma linea sostuvo la presidenta de su partido quien sostuvo que “nunca hemos pedido que se indulte” hacia aquellos presos, mientras tanto el lider de RN señalo una frase que puede dejar a la imaginación: “Esa frase no la entendí”

