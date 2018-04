Marcelo Ríos: Mi personalidad no calza con el periodismo, no calza en este país

El ex tenista Marcelo Ríos reveló detalles sobre su presente en el equipo en Copa Davis y su conflicto con la prensa nacional. Para Ríos “mi personalidad no calza con el periodismo, no calza en este país. Lamentablemente me crie solo. Me crie en una selva, solo y como me trató el mundo. dicen que digo todo muy de frente y que no tengo filtro. No es que no tenga filtro, yo siento que no tengo nadie que me mande”.

Ríos, quien resaltó durante su entrevista a un matutino que pagó de su bolsillo la multa impuesta por la Federación de Tenis por su insulto a un grupo de periodistas, manifestó que continuará colaborando con Nicolás Massú en el equipo de Copa Davis.

