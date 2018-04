Miembros de Chile Vamos piden al Poder Ejecutivo: “cuidar sus declaraciones” y enfocarse “bien” en su gestión

Por Cristian Alvarez

Durante esta jornada de lunes, los partidos de Chile Vamos y los ministros se reunieron en el “Comité Político Ampliado”, realizado tradicionalmente los días lunes donde se analizaron las acciones del Poder Ejecutivo la semana pasada, que algunas fueron polémicas como el nombramiento de un hermano del actual presidente como embajador de Argentina, las declaraciones del Ministro de Educación sobre la sexualidad de sus hijos o también la polémica compra anulada de un auto para la presidencia de la república, la vocera del gobierno señalo que no se han alejado de la calle y defendió algunas de las resoluciones tomadas aunque señalo que reaccionaran “como corresponde” cuando comentan errores, Mientras tanto dirigentes del oficialismo pidieron moderación y enfocar bien los enfoques de la administracion piñerista, mientras el senador Allamand pidió cuidar “las declaraciones”, la líder de la UDI exigió que “que haga bien lo que tiene que hacer”, mientras que el diputado Luciano Cruz Coke califico estos problemas como un “problema estético”

No han sido días buenos para el actual gobierno, uno que otro “autogol”, decisión polémica o frase desafortunada que genera mas fuego en vez de apagarlo, situaciones que no quieren repetir comparando con lo que fue en anterior periodo de gobierno de S.P. donde por esos detalles hubo muchos momentos problemáticos que hicieron pasar, al menos por varios momentos incómodos, pero el actual periodo de gobierno recién comienza y las instancias de análisis y evaluación también han redoblado sus esfuerzos para evitar que se repitan estas historias de problemas y errores y una de esas instancias fue el comité político ampliado realizado durante esta jornada en el Palacio de La Moneda, donde en sus conclusiones la ministra defendió algunas decisiones entregadas, aunque miembros del oficialismo pidieron cuidar las declaraciones y mayor celeridad y enfoque en sus acciones y decisiones

Durante este mediodía de lunes en el Palacio de Gobierno, los ministros que conforman el mencionado comité (Interior, SEGPRES, SEGEGOB, Hacienda y Desarrollo Social), mas los mencionados dirigentes y parlamentarios de los partidos oficialistas se reunieron para analizar las acciones pasadas y futuras de la actual administración nacional, en especial las reformas a la ley de inmigración y las medidas adoptadas en esta materia aunque también tuvieron tiempo para conversar de algunos de los polémicos episodios ya contados, La vocera de Gobierno Cecilia Perez ofreció un balance de lo que fue esta reunión señalando que los que se fijaron en aquellos errores, no ven la globalidad de todo lo que la administración nacional del cual pertenece, destacando todo lo realizado en el beneficio de la gratuidad de la educación superior y en la mencionada situación de los migrantes: “Las actuaciones tanto de los ministros y subsecretarios y todos aquellas personas que tenemos el compromiso de trabajar porque a los chilenos les vaya mejor, porque a sus familias les vaya mejor, todos los días se materializan en hechos concretos y ahí esta el compromiso y lo renovamos, trabajar por la clase media de nuestro país, trabajar por los sectores mas vulnerables, cumplir con el compromiso de llevar a cabo, el programa de gobierno y en eso estamos, esa es la obra gruesa por la cual hemos trabajado casi los 40 días que lleva gobernando el presidente Sebastian Piñera, pero queremos decir que eventualmente muchos nos podemos equivocar, pero vamos a poder reaccionar como corresponde a lo que nos pide el presidente cuando sintamos que lo que estamos haciendo esta alejado del compromiso que sellamos con el pueblo de Chile el 17 de diciembre pasado, en la segunda vuelta, acá lo que no es humano es no poder cometer errores y lo que corresponde es que cuando nos damos cuenta rectificamos y en eso siempre va a haber humildad”, señalo así la funcionaria del Poder Ejecutivo

Desde los partidos oficialistas hubo diversos análisis de las situaciones ocurridas la semana pasada, el senador RN Andres Allamand pidió al gobierno cuidar sus declaraciones en especial por parte de los ministros como el titular de Educación Gerardo Varela quien ironizo sobre la sexualidad de sus hijos aunque defendió las medidas anuladas del mandatario como la polémica compra de mobiliario: “Con lo que usted me dice con el auto y el sofá, obviamente algo esta pasando, algo hay que corregir en los aspectos mobiliarios aquí en La Moneda, pero bromas aparte me parece perfectamente adecuado que el presidente de la república haya dejado inmediatamente sin efecto, la compra de ese vehículo, que era un vehículo extraordinariamente caro, entiendo el presidente lo que ha dicho es que va a seguir utilizando su automóvil particular en comodato, lo que no hacia ningún sentido es que se siguieran normas de probidad y austeridad para todo el sector publico y apareciera comprando un auto de ese valor (…) Nosotros lo que le pedimos al gobierno, es una sola cosa, tenemos una agenda extraordinariamente fuerte y extraordinariamente potente, cuidemos las declaraciones para que las definiciones del gobierno, sean lo que en definitiva queden en la opinión publica y continuemos haciendo las cosas bien como se están haciendo”, por su parte la presidenta de la UDI Jacqueline Van Rysenberghe pidió al Poder Ejecutivo enfocarse bien en sus labores para evitar perder el control de la agenda publica: “Lo que nosotros le pedimos al gobierno, es continuar adecuadamente su trabajo, tenemos un mes y una semana y dos semanas de gobierno y se han hecho cosas increíbles, se logro tomar el control de Carabineros, se ha logrado impulsar la ley de inmigraciones, se esta trabajando el tema de La Araucania, de hecho se moviliza prácticamente todos los ministerios a esa zona para poder abordar adecuadamente el tema y por lo tanto lo que nosotros le pedimos al gobierno es que haga bien lo que le corresponde hacer, las cosas siempre siempre pueden hacer…. siempre se pueden cometer errores y lo importante es enmendar esos errores y poder seguir trabajando en lo que la gente demando en la ultima elección presidencial”, mientras tanto el representante de EVOPOLI, el diputado Luciano Cruz Coke considero como problema estético la designación de Pablo Piñera el hermano del presidente como embajador en Argentina, no entrando en contradicción con lo que su partido ha propuesto para limitar la designación de familiares de autoridades en cargos de gobierno: “Se produce un problema que yo considero mas un problema de orden estético que un problema ético, me parece que Pablo Piñera es una persona que tiene las competencias para ejercer el cargo (…) El proyecto de ley, lo que señala claramente es que se debe informar acerca de las relaciones que existen evidentemente en caso que sean familiares, sin embargo en este caso, no concurre ningún interés distinto de el de poner ningún interés distinto de el de poner a una persona con todas las competencias al cargo de embajador, por tanto no podemos hablar de nepotismo en este caso”

En las actividades del mandatario nacional realizadas hoy, el presidente Piñera concurrió esta mañana al Estadio Victor Jara en la comuna de Estacion Central en Santiago para supervisar el proceso de regularización inmigratoria que decreto hace 2 semanas atrás y del cual aquel recinto deportivo se destino para la agilizacion de tramites para que aquellos migrantes en Chile lo puedan hacer ante el colapso de algunas oficinas en nuestro país, dándoles la bienvenida a aquellos que vienen a realizar su vida a nuestro país de forma honrada: “Bienvenidos a Chile los que vienen a trabajar honestamente, cumplir nuestras leyes, integrarse a nuestra sociedad y aportar al desarrollo del país”, señalo el mandatario quien mas tarde se traslado a la Cárcel de mujeres en la comuna de San Joaquin para celebrar el día del libro en conjunto con reclusas que participan de talleres literarios en esos centros de reclusión, Ayer domingo, el ministro Varela pidió disculpas sobre sus polémicos dichos sobre la sexualidad de sus hijos

