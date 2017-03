Ministro de Defensa boliviano se niega a pedir disculpas tras rechazo de visa

“No me quita el sueño, no vamos a ir y punto” dijo el ministro de Defensa boliviano, Reymi Ferreira, luego de que Chile le negase la entrada al país este lunes, para reunirse con los nueve funcionarios de su país que se encuentran detenidos desde el pasado 19 de marzo, acusados de robo con violencia y contrabando. Además, Ferreira señaló que nunca llamó a no consumir productos chilenos, y solamente compartió -en su cuenta privada en Facebook- una imagen que instaba a no consumir productos de contrabando que vienen desde Chile.

“Que le vaya a pedir disculpas a su abuela, yo no tengo por qué pedir disculpas de algo que no he dicho”, señaló hoy el ministro de Defensa boliviano, Reymi Ferreira, como respuesta al canciller Heraldo Muñoz, quien indicó que el altiplánico “no pondrá un pie en suelo chileno”, permiso que se evaluaría “si pide disculpas formalmente” de sus dichos contra los productos chilenos y las ofensas a la Presidenta Michelle Bachelet.

