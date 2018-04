Ministro de Justicia señala que indulto de presos por razones de salud es “Condición de Dignidad Humana”

El titular de Justicia Hernan Larrain comento estos dichos al ser consultado por el proyecto de ley de indultos o conmutaciones de penas para personas con dificultades de salud que no puedan ser autovalentes, donde esta propuesta ha generado preocupación en agrupaciones de victimas del Régimen Militar, el ex senador tomo en cuenta las declaraciones de Francisco I con respecto a estas personas indicando que persona puede recibir un juicio apropiado en virtud a sus condiciones sanitarias y mentales, Otras autoridades judiciales tomaron distancia de estos dichos señalando que son atribuciones de las autoridades estatales, Todos ellos participaron de la cuenta publica 2017 de la Defensoria Penal Publica donde aumentaron los casos de personas inocentes con prisión preventiva

Una posibilidad polémica, un recurso con un amplio alcance que puede alcanzar ribetes insospechados, no solo en los posibles beneficiarios, si no que también en las reacciones que puede generar porque es una situación conflictiva, y hasta contradictoria, pero como reza el dicho aunque sea repulsivo y hasta incumplidor para otros, todos somos iguales ante la ley y todos tienen el derecho a acceder a la justicia, aunque en estos polémicos casos que se otorguen, veremos sus implicancias, Esta mañana de lunes, El ministro de Justicia Hernan Larrain comento una vez mas la propuesta de indultar a los presos condenados por diversos delitos por razones de salud, defendiendo esta iniciativa señalando que incluso es condición de dignidad humana tomando para ls palabras y peticiones del Papa Francisco en esta materia

Estas declaraciones las otorgo antes en la cuenta publica que declaro la Defensoria Penal Publica de todo lo realizado en el 2017, La institución que otorga ayuda gratuita hacia los acusados del sistema judicial que no posean los recursos económicos para contratar un abogado que los defienda, otorgo hoy un balance de todo lo realizado el año pasado a través de una exposición declarada por el defensor publico Andres Mankhe que en sus datos mas llamativos mostró un aumento de las personas con prisión preventiva, pero que al final de sus procesos son declaradas inocentes, pasando 2854 casos a 3092, aumentando también los casos inocentes no condenados, de 47.358 a 47.559 personas, en su desglose por diversas categorías, hay mas hombres que mujeres (39.756 contra 7.803), mas adultos que adolescentes (44.910 contra 2.649), mas nacionales que extranjeros (46.763 contra apenas 796 casos) y mas no indígenas e indígenas (46.644 contra 915), concentrándose la mayoría de los casos en la Región Metropolitana con el 34%, y dividiéndose los delitos en lesiones (17%), robos (13,5%), delitos contra la libertad e intimidad de las personas (13,3%), e infracciones a la Ley de Transito (11,6%), luego de otorgarse este balance, el mencionado defensor publico junto con el señalado ministro de Justicia recorrieron en las dependencias del Centro de Extensión de la U. Católica, la tercera feria de los derechos ciudadanos donde vieron los diversos stands establecidos como el de la Biblioteca del Congreso, El Instituto Nacional, de Derechos Humanos, Gendarmeria El Servicio Medico Legal, la Fundación Pro-Bono, entre otras instancias, Esta jornada de balances concluyo con un foro entre diversos penalistas: “La Defensoria enfrenta este desafió en un muy buen pie, en medio de un proceso de consolidación institucional que la refrenda como un servicio publico que busca la excelencia, a partir de la cual ya ha ampliado y diversificado su rol en la defensa y garantía de los derechos ciudadanos y en el debate de las políticas publicas del ámbito de la justicia en ese sentido creemos que una defensoria publica fuerte y autónoma no solo es necesaria para equilibrar el sistema, si no también para fortalecer nuestra voz en el debate publico” ,señalo así el defensor publico en su balance mencionado

Sobre el mencionado proyecto de ley de indultos, el mencionado ministro de Justicia Hernan Larrain justifico la necesidad de otorgar estos indultos, aunque con la indicación que todavía se están estudiando estas iniciativas: “Estamos estudiando una ley para conmutar las penas cuando se trata de personas con una enfermedad grave y terminal o cuando están completamente invalidadas por estar privadas absolutamente de la razón o de tener una enfermedad como Alzheimer o una enfermedad grave o desatado, pensamos que es inhumano que una persona que esta a punto de terminar su vida lo haga en esas condiciones cuando quizás en ese minuto de partida que debe estar junto con su familia, En consecuencia estamos estudiando para que esto no quede en manos de una autoridad en forma individual que a través de un indulto resuelva, si no que a través de una ley y un procedimiento objetivo, buscando causales y quizás con una autoridad distinta, podría ser un juez que con mayor objetividad y transparencia esta situación, ¡Usted se imagina que posibilidades tiene una persona que ha perdido la razón, de poder prestar declaraciones o reconocimientos?, ¿Que posibilidades tiene alguien que esta en las puerta de la muerte de estar en esa situación?, Yo creo que no se trata de una persona que haya cometido este u otro delito, se trata de una condición de dignidad humana, que yo creo que la ley debe dar cuenta, Como lo dijo el Papa, y se recordaba hoy día; se priva a las personas de libertad, pero no de dignidad”, Por su parte el resto de las autoridades judiciales decidieron no emitir comentarios en profundidad, así lo hicieron por ejemplo el presidente de la Corte Suprema Haroldo Brito (“Esa es una cosa muy particular, ustedes me conocen mi posición de no emitir juicios respecto de lo que deben hacer otros actores del Estado, pero en fin entiendo la preocupación que ustedes manifiestan”, señalo la máxima autoridad judicial), y el Fiscal Nacional del Ministerio Publico Jorge Abbott : “La posibilidad de conceder indultos esta dada fundamentalmente al Poder Ejecutivo, que es el que tiene que evaluar las situaciones que las cuales no corresponden que las personas se mantenga privadas de libertad por su particular condición”, declaro

Las autoridades señaladas manifestaron su rechazo a la quema de archivos por parte del Ejercito para dificultar las investigaciones por temas de vejámenes a los derechos humanos, aunque señalaron que no tienen mayor información, mientras tanto van 4 fallecidos en el penal de Punta Peuco que pidieron en el pasado indultos en el pasado gobierno de Michelle Bachelet, situación para aquellos presos que puede cambiar si se le conceden aquellas posibilidades de terminar sus vidas en sus hogares, petición que ya habían pedido algunos ex candidatos presidenciables como el ex diputado Jose Antonio Kast

Comentar