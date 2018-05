Mujeres a la calle: Masiva marcha por los derechos femeninos y en contra de los abusos en Santiago

Por Cristian Alvarez

Esta tarde de viernes y respondiendo al llamado de 14 organizaciones feministas, al menos mas de 5 mil personas participaron de la protesta convocada para hoy en Santiago en contra de los diversos casos de flagelos hacia las mujeres que van desde femicidios hasta denuncias por acoso sexual, la protesta conto con la presencia mayoritaria de ellas, aunque tambien provinieron desde organizaciones sociales y politicas, a lo largo del camino se sumaron mas personas a esta protesta que termino en leves incidentes hacia el final de su trayecto

Y hablaron, realizaron diversas acciones y hoy viernes marcharon gritando una vez mas fuerte contra los abusos y situaciones que han generado conmocion y estupefaccion en la opinion publica, Durante esta tarde de viernes, hubo una nueva protesta de reivindicacion de los derechos femenisnos y de condena a los ultimos casos de flagelos hacia ellas que se han vivido en las ultimas semanas, con una masiva asistencia a la protesta convocada en Santiago que comenzo bien pero que tuvo varios mmentos tensos que detallaremos a continuacion

La Plaza Italia de Santiago, lugar tradicional de las manifestaciones ciudadanas en la capital, tanto en sus inicions como en sus desarrollos fue una vez mas el punto de partida para una protesta con estas reivindicaciones, ya habia ocurrido una anteriormente el pasado 8 de marzo con la marcha del dia de la mujer, aunque en este caso no hubo nada que celebrar, si no que mas bien esta instancia sirvio para reclamar por ls ultimos casos de vejames hacia sus pares de genero ,que quizas ya conoce publicamente y que van desde infanticidios, acosos y abusos sexuales en altas esferas de por y del entretenimiento y tambien desafortunadas frases que han generado reclamos casi iracundos por parte de ellas, La hora prevista para el comienzo de esta marcha debia comenzar a las 18:30 horas pero aun no habia gente de forma masiva para participar de esta protesta, pero ya a las 7 de la tarde habia mucho mas, comenzando a marchar los manifestantes aglutinaddos detras de un lienzo morado levantado por la coordinadora “Ni una menos” y que conto con el apoyo de otras organizaciones feministas como la corporacion “Humanas”, Miles Chile y otras 11 organizaciones que adhirieron y asistieron a esta protesta, que entre sus asistentes conto logicamente con mayoria de mujeres, principalmente jovenes universitarias, pero tambien asistieron organizaciones secundarias como la ACES y dirigentes de la CONES, organizaciones politicas que iban desde el Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana y personajes politicos como la ex candidata presidencial Beatriz Sanchez y la presidenta interina de la DC Myriam Verdugo.

El trayecto de la marcha fue normal donde se vio aumentada por la llegada de diversas columnas que provenian del poniente con delegaciones de estudiantes univeristarias como la UDP o la UTEM , aunque se vio dispersa con varios espacios vacios que dificultaron el avance de la marcha, aunque su masividad fue incuestionable, En el sector de la plaza “Los Herores y aprovechando la estacion del metro homonima, las voceras de este movimiento dieron un discurso donde definieron sus rechazos hacia los problemas que viven las mujeres con ls casos ya ejemplificados y cerca de las 9 de la noche, las voceras del movimiento dieron por finalizada esta protesta, Sin Embaro esta protesta tuvo varis momentos tensos como el intento de un grupo de estudiantes de la UTEM de marchar por la calzada norte de la Alameda sin autorizacion policial que estuvo a punto de intervenir en su trayecto que se extendio entre Estado y Bandera, sin embargo la falta de apoyo de otros manifestantes y el criterio ocupado por los organizadores, frustraron la persistencia de esta desobediencia a pasos del palacio de Gobierno ademas hubo otra columna que siguio de largo al punto final de la marcha que siguio hasta cerca de la Estacion Central donde se levantaron varias barrricadas que fueron igualmente apagadas por Carabineros, Tambien hubo molestia de algunos locatarios y vecinos que viven en la Alameda por los rayados y pegatinas que emplean algunos manifestantes por estas protestas, generandose algunas discusiones entre ciudadanos y manifestantes, las escaramuzas como los movimientos de esta protesta terminaron cerca de las 22 horas

MOTIVOS Y ANALISIS

En las justificaciones para relaizar esta marcha, una de las voceras de la coordinadora feminista Elena Dettovi rechazo los ninguneos hacia las demandas que han realizado como genero donde reclamo que se han ocupado mas con reditos politicos que como una solucion real a sus problemas: “Vemos con estupor y con indignacion, las demandas de las mujeres son continuamente dejadas de lado, todas son reflotadas cuando hay reditos politicos, estamos cansadas, estamos hartas, las violencias son trnasversales, nos atañen a todas, a todas las mujeres (…) El movimiento de feministas en Chile no nace ahora, no es de ayer, esta hace decadas presente”, por su parte la presidenta interina de la DC Myriam Verdugo afirmo que la sociedad esta conmovida por la irrupcion de las organizaciones feministas y sus dirigentas, para poner estos temas en la opinion publica: “La sociedad esta un poquito shockeada, porque ha visto a la mujer irrumpir con mucha fuerza y mucha cohesion, la mujer de forma transversal esta promoviendo la causa de la igualdad de genero y la defensa de la integridad fisica, moral y economica de las mujeres, por lo tanto yo siendo que estan un poquitito impactados de ver esta manera tan transversal, unitaria y activa en los avances de las muneres en la sociedad actual”, Mientras tanto la periodista y ex candidata presidencial Beatriz Sanchez sostuvo la misma linea señalando que aquellos problemas han servido para hablar de temas feministas en la inttimidad ciudadana: “Yo creo que con asombro porque no sabia que era no tan extendido, pero me parece que la reaccion mayor es llevar esta reaccion desde la universidad a la calle, a todas las casas, a todas las mesas a la hora del almuerzo, porque cuando hablamos de feminismo, que es derechos igualitarios, una estructura de poder distintos o un distrito de poder distinto, es algo que es sumamente domestico, eso es lo importante”

Esta no sera la unica manifestacion que reivindicara estos derechos y se reclamara por mayores protecciones ya que la proxima semana, el bloque social por la educacion cito a una nueva protesta en Santiago para el proximo 16 de mayo, aunque aun se espera la autorizacion de la Intendencia Metropolitana tanto en su recorrido como en su concresion, durante esta semana varias universidades como sus sedes academicas como las universidades de Chile, Federico Santa Maria, Valparaiso, entre otras se encuentran tomadas por sus estudiantes en reclamo por la falta de apoyos en diversas situaciones cotidianas de sus casas de estudios, ademas y en un aspecto relacionado, el ex director de teleseries Herval Abreu fue citado a declarar el proximo 18 de mayo en la Fiscalia Oriente del Ministerio Publico para que declare por los diversas denuncias de abusos sexuales que han recaido en su contra

