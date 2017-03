Nabila Rifo relata ataque: “Yo me hice la muerta para que no me siguiera pegando”

Nabila Rifo declaró que “se hizo la muerta para que Mauricio no le siguiera pegando”, en su testimonio en el marco del juicio oral contra Mauricio Ortega, su ex pareja y único imputado en el caso. Con respecto al día de la agresión, ocurrida en mayo de 2016, Rifo detalló que salió de su casa y Mauricio la siguió. “Quería que nos arregláramos. Mauricio me pegó en la cabeza con una piedra muy grande, cuando me pega la primera vez con el golpe, me botó en el pasto, después me pega tres veces más”, detalló.

En otra parte de su declaración Nabila Rifo, aseguró que “siempre” tuvieron problemas. Además, confirmó que mintió en sus primeras declaraciones, aludiendo a un “metalero”, ya que no quiso culpar a Ortega hasta hablar con él y porque “no quería tener más problemas”. Al ser cuestionada por la defensa de Ortega sobre otras posibles relaciones sexuales que tuvo durante esos días, Nabila respondió fuertemente “¿Qué tiene que ver mi vida sexual con lo que me ha pasado?”.

