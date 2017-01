Nicolas Jaar: Una nueva pista de baile Fotos: Claudia Jaime/Fauna Producciones

El DJ chileno – americano Nicolas Jaar debutó en suelo nacional en formato live a lo grande: copó el Teatro La Cúpula y justificándolo con creces.

Desde un principio se asumió que vendría una noche distinta. Con una extendida introducción ambiental, acompañada de penetrantes luces que actuaban como lluvia, ‘‘Killing Time’’ abrió una fiesta que nunca debió terminar. El corto, que abre ‘’Sirens’’, su última producción, metió al público en un trance que se extendió en ‘’The Three Sides of Audrey and Why She’s All Alone Now’’, con tímidos sonidos de teclado que, en el término, ya dejaban un mensaje claro. Ahí apareció un saxofón que adornó una atmósfera oscura y avasalladora.

Con 26 años, el de raíces árabes ha desarrollado su carrera en el exterior. Nicolas es residente de Nueva York y su vanguardia lo ha llevado a grandes festivales a lo largo del mundo (esperamos que aparezca, pronto, en los nuestros). Asimismo, su maduración con los años lo ubicó, a fines de 2016, en los principales listados de los medios especializados, y no solo en su nicho musical.

Es por lo mismo que ‘’Time For Us’’ y las experimentales ‘’Variations’’ y ‘’Three Sides Of Nazareth’’ se presentaron como verdaderos clásicos para una fanaticada que no dejó de saltar y, sobre todo, bailar bajo sus propias lógicas.

Con luces que cambiaban de color e intensidad y un protagonista que rara vez se dejó ver, de un momento a otro ya estaban todos entregados al producto que estaba enfrente suyo, incluso en ‘’Club Kapital’’, ‘’Leaves’’ o ‘’Fight’’, verdaderos trances más cercanos al techno tradicional, que fueron pensados como un pequeño descanso, pero no se convirtieron en otra cosa más que la euforia y algarabía: los que no dejaban de susurrar se callaron y entendieron que su misión era la contemplación y la búsqueda de su goce.

Los coros de ‘’No’’, ‘’Space Is Only Noise If You Can See’’, ‘’Mi Querido Viejo’’ (original de Piero y reversionada con clase e ímpetu), ‘’Mi Mujer’’ y ‘’El Bandido’’ quedaron clavadas en el subconsciente de muchos y fueron el último impulso de una noche de contrastes, sudor, mezclas, loops, certera ejecución y mucho baile. La Cúpula ardió por dos horas.

