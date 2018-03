Nuevamente: Mujeres protestaron hoy frente al MINSAL por cambios de protocolos del aborto terapéutico

Esta tarde de miércoles frente a las dependencias del Ministerio de Salud, nuevamente un grupo de mujeres protesto por el polémico cambio de protocolo a las practicas de interrupción del embarazo por razones vitales, se desarrollo pacíficamente a pesar de las peticiones de ir a la calle, Asistieron diputadas del F.A y la ex presidenciable del pacto Beatriz Sanchez quien considero estas modificaciones decretadas por el gobierno como un “retroceso”, En la ciudad de Concepcion, sus centros médicos ya están definiéndose sobre este tema

Una vez mas, aunque fueron pocas, un grupo de mujeres quisieron demostrar su descontento por estos cambios y lo hicieron sentir a los que al menos estaban trabajando en sus dependencias y prometieron insistir, esta tarde de miércoles, grupos sociales y políticos representados por mujeres protestaron frente al Ministerio de Salud contra el polémico cambio de protocolo a las practicas legales de interrupción del embarazo, materializadas la semana pasada y que generaron otra protesta el pasado lunes

A la una de la tarde estaba convocada esta nueva manifestación donde nuevamente grupos de mujeres de distinta procedencia fueron a ese lugar a protestar por estas modificaciones, desde organizaciones políticas como el Frente Amplio y el P.C., feministas como la “Red chilena contra la violencia de genero” e incluso representaciones internaciones como Anmistia Internacional, Estas personas se colocaron en la vereda al frente del MINSAL donde protestaron con total tranquilidad durante todo su transcurso a pesar de las peticiones de algunas de ingresar “a la calle”, como lo pedían algunos gritos, estando resguardadas por la policía, aprovechando la cercanía de la primera comisaria de Carabineros, A esta protesta asistieron una vez mas representantes del Frente Amplio como las diputadas Camila Rojas, Gael Yeomans, Maite Orsini y Natalia Castillo, ademas de la ex candidata presidencial pacto Beatriz Sanchez, también asistieron representantes de las Juventudes PC como la vocera de la CONES Amanda Opazo y la concejala por Santiago Iraci Hassler, todo estuvo tranquilo con diversos lienzos y pancartas alusivos a este tema que eran mostrados por las protestantes, disolviéndose todo cerca de las 2 de la tarde

Entre las personajes señaladas todas rechazaron unánimemente estas resoluciones, la ex postulante a La Moneda Beatriz Sanchez rechazo los cambios realizados por el actual gobierno sobre esta y otras materias pidiendo que no sea un patrón de conducta: “Cuando había sospechas de que esto se iba a retroceder… bueno en la practica es un retroceso, yo pensé que no iba a salir nunca mas o si, porque yo creo en el aborto libre pero yo pensé que habíamos logrado algo que no teníamos posibilidad de retroceso y hoy día si eso es posible, lo poco que se logro incluso tenemos un retroceso, por eso estamos acá y vamos a seguir acá (…) ¿Lo que no se puede hacer democraticamente, se puede hacer por decreto?, esa es mi pregunta, porque si esta gobernando democraticamente porque no hay mayoría en el parlamento, entonce se hace por decreto?, dejo la pregunta lanzada porque espero que no, espero que esto sea algo aislado del principio, pero que no sea una constante, porque si no no estaríamos frente a un gobierno democrático”, Por su parte la diputada Gael Yeomans considero indignante este cambio de procedimientos, trastocando el espíritu de esta ley: “Es indignante que después de años de lucha del movimiento feminista que ha planteado y habíamos logrado que en tres causales y solamente en tres causales tuviéramos la oportunidad de decidir si íbamos a abortar o no y en esta oportunidad vemos como todo eso se trastoca, se trastoca el espíritu de esta ley, y eso es lo que nos llama la atención y lo que nos pone como llamado de alerta”, por su parte la directora para Chile de Anmistia Internacional Ana Piquer considero preocupante la reposición de la objeción de conciencia institucional para la ejecución de esta polémica ley: “Es preocupante, es preocupante desde la perspectiva de la ley porque no tiene regulación, porque el Congreso quería eliminar la objeción de conciencia institucional y ademas de eso se regula por vía administrativa que lo que esta haciendo en definitiva es ir ampliando la objeción de conciencia y como consecuencia, ir reduciendo la posibilidad de acceso a mujeres a abortos legales y seguros”

Recordemos que el lunes pasado ya hubo una protesta frente al MINSAL por estos cambios y que incluso parlamentarias de oposición ya presentado recursos ante la Contraloria para su revisión, En regiones y ciudades como en Concepción ya han definido esta situación en sus centros médicos, por ejemplo la Clínica Universitaria de esa ciudad ya ha dicho que no sera objetor de conciencia, mientras que la Clinica Bio-Bio aun están haciendo consultas internas por este tema, mientras que el Hospital Clínico del sur no impartirá servicios por estos problemas

