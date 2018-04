Operación Huracán: comisión investigadora acuerda invitar a ex presidenta Bachelet

Esta tarde se constituyó la comisión investigadora que indagará las responsabilidades políticas en el marco de la conocida como Operación Huracán que afecta a Carabineros.

En esta sesión se acordó que una de las invitadas a comparecer frente a los diputados será la ex Presidenta Michelle Bachelet. Esto tras la solicitud realizada por el representante de Renovación Nacional, Miguel Mellado.

“Yo tengo la duda si la ex Presidenta Bachelet sabía de lo que estaba sucediendo y ella no tomó las acciones políticas que correspondían para que el ex general Bruno Villalobos y, la plana hacia abajo, asumiera sus responsabilidades”, dijo el parlamentario, informa Emol.

Mellado agregó que “Carabineros no se manda solo, tiene un poder político a quien responder. La verdad es que nos extraña muchísimo todo el tiempo que pasó desde que se destapó la ‘Operación Huracán’ ya que no se tomó ninguna decisión por parte de la ex Presidenta Bachelet”.

Ante esto, la presidenta de la instancia, la diputada Andrea Parra respondió que “nosotros vamos a cursar todas las invitaciones que los parlamentarios de los distintos sectores han solicitado porque eso es lo que corresponde. Ahora desde la perspectiva política uno entiende que Chile Vamos quiere hacer un punto político y la verdad es que me parece un poco inoficiosa”.

Comentar