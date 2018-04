Pablo Guede: “mi salida va a liberar la presión en Colo Colo” Foto: Colocolo.cl

El entrenador argentino Pablo Guede explicó las razones de su salida de Colo Colo, asegurando que la determinación la tomó tras el partido ante San Luis, pues sintió que la única forma de quitarle presión al equipo era dejando la institución.

“Se lo planteé al presidente (Gabriel Ruiz-Tagle) desde el primer minuto que asumió y llegamos a un buen acuerdo esta mañana para las dos partes”, comenzó apuntando el ex delantero.

Sobre su determinación de dejar el club, expuso: “Después del partido con San Luis me quedé con el “Tanque” (Esteban Paredes) y el “Mago” (Jorge Valdivia) y me entendieron. Que todo el estadio te grite en contra, que te tiren monedas… Lo entendieron, pero no lo compartieron”

“Entendí, eso sí, que dejarlos antes de un clásico era mucho peor. Por suerte lo ganamos, pero seguí manteniéndome firme en mi decisión, Pudimos llegar a un acuerdo bueno con el presidente, para las dos partes”, añadió.

El entrenador aseguró que en el aquel compromiso la pasó “muy mal. Ahí hubo un corte. Entendí que la gente no me quería y yo quería liberar presión a los futbolistas”.

“Lo mejor para que este equipo pueda clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores es que yo me fuera. Mi estadía sólo generaba una presión extra a los jugadores que no lo merecían”, complementó.

Guede también aclaró que “no tiene nada qué ver que vinculen esto a lo de (Aníbal) Mosa. Entiendo que lo hagan, pero no es así”.

“Sé que Aníbal lo pasó mal. No sé hasta qué punto. Hubo momentos duros para él o para mí. Yo lo venía aguantando bien, los momentos malos los pudimos revertir con algún logro. Lo último ya no se podía dar vuelta con la gente. Ante el veredicto de la gente, decidí salir”, agregó.

Finalmente, no quiso hacer una evaluación de su trabajo en Colo Colo. “Se verá con el tiempo. Si los cuatro títulos que ganamos o el no perder los clásicos fue bueno o no. El tiempo es el que pone la razón… El que quiera ver lo bueno, verá lo bueno y el que no, verá lo malo”, cerró.

