Papa Francisco pide perdón por expresiones sobre obispo Barros en Iquique

El Papa Francisco pidió perdón por sus dichos sobre el obispo Juan Barros pronunciados en Iquique, al final de su viaje por Chile.

“La palabra prueba es la que me traicionó, yo hablaría de evidencia. Yo sé que hay mucha gente abusada que no puede tener una prueba, no la tiene y que no puede o a veces la tiene, pero tiene vergüenza y la tapa y sufre en silencio”, dijo el Papa al ser consultado por La Tercera durante su tradicional conferencia de prensa en el vuelo de regreso a Roma.

“Les pido perdón a ellos si los herí sin darme cuenta, fue una herida sin querer”, dijo el pontífice quien en un minuto incluso se excusó con el resto de los periodistas por hablar en español precisando que se debía a que “quería dejar esto claro a los chilenos”.

“Sé cuánto sufren y sentir que el Papa les dice en su cara tráiganme una carta es una cachetada. Y ahora me doy cuenta que mi expresión no fue feliz, porque no pensé en eso y entiendo como dice el apóstol Pedro en una de sus cartas, el incendio que se levantó. Esto es lo que puedo decirte con sinceridad. Barros seguirá ahí si no encuentro forma de condenarlo, yo no puedo condenarlo si no hay, no digo pruebas, evidencias”, agregó.

El Papa señaló, en todo caso, que quien honestamente quiera aportar evidencias que lo haga y que él tiene “corazón abierto a recibirlas”. Dijo que los testimonios de víctimas son evidencia, pero no han llegado al Vaticano y que, en todo caso él está convencido “de que Barros es inocente”.

Comentar