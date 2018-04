Parlamentarios del Frente Amplio y dirigentes sociales muestran “tarjeta roja” al Tribunal Constitucional

La coalición opositora junto a dirigentes sociales de diferentes áreas, concurrieron al edificio de la mencionada instancia judicial que vela por la correcta aplicación de la carta magna en todas las leyes provenientes del parlamento antes de promulgarse, Parlamentarios frenteamplistas presentaron un requerimiento al T.C para que se atenga a lo que establecen sus atribuciones y no boicotee las leyes que provengan del Poder Legislativo rechazando sus resoluciones que han aplicado en las leyes de educación superior, del SERNAC y del Aborto Terapéutico, también entregaron estas razones a la ciudadanía mediante dipticos que entregaron personalmente

Por: Cristian Alvarez

Es una institución mas de la república pero ha estado en boga por sus ultimas resoluciones que han quitado el espíritu de las leyes que fueron discutidas y aprobadas en el Parlamento, generando rechazos y protestas por parte de diversos grupos sociales que ven perjudicados sus interés, en comparación con los estamentos involucrados que se ven indirectamente beneficiados, muchos hablan de su modificación, otros de su eliminación como instancia supervisora o resolutiva, pero otros sectores prefieren un rechazo mas simbólico como lo mostrado esta mañana de lunes por parlamentarios del Frente Amplio y dirigentes sociales de diversas áreas que mostraron “tarjeta roja”, al Tribunal Constitucional por sus polémicas resoluciones

Durante esta mañana, diversos legisladores como los diputados Giorgio Jackson, Natalia Castillo, Miguel Crispi y el senador Juan Ignacio Latorre, todos de Revolución Democrática, ademas de la diputada de la Izquierda Autónoma Camila Rojas, y junto con varios dirigentes sociales como los voceros de los estudiantes universitarios de la CONFECH Rodrigo Rivera, Sandra Beltrami y Paz Gajardo y el presidente del Colegio de Profesores Mario Aguilar, estuvieron frente a la fachada del edificio de la mencionada instancia judicial para reclamar por sus ultimas resoluciones como los cambios que aplico a la ley de aborto terapéutico, donde permitió la objeción de conciencia institucional, al fortalecimiento del SERNAC donde le quito atribuciones ya establecidas en el parlamento donde sus detractores indicaron que no podía ser “juez y parte” y el mas reciente sobre la ley de educación superior que por razones de forma rechazo la prohibición del lucro para los dueños de instituciones de educación superior, Antes del punto de prensa que les sirvió para explicar esta medida, los parlamentarios presentaron un recurso de reclamo ante el T.C. pidiendo que no afecte las leyes que el Parlamento ha despachado para su respectiva promulgación y entrada en vigencia, ateniéndose solo a sus atribuciones ya establecidas, después algunos de ellos conversaron con la ciudadanía entregando algunos dipticos, explicando el porque de estos cambios, y algunos se sacaron fotos mostrando este rechazo, ademas se desplegó un lienzo informativo que costo ponerlo para mayor conocimiento, se realizo el punto de prensa para explicar este desacuerdo, donde el que partió fue el presidente del Colegio de Profesores porque después tenia que ir a una reunión en el Ministerio de Educación

En sus explicaciones a la prensa por esta postura, los mencionados personajes declararon la necesidad de eliminar este tribunal, el diputado de R.D. Giorgio Jackson hablo de vulneraciones y excesos de atribuciones por parte de este Tribunal que según el ha beneficiado a un lado político: “Existen hoy día vulneraciones flagrantes al debate democrático que se da en el Congreso y parte de eso lo da tomado el Tribunal Constitucional, tomándose atribuciones y excediéndose en sus atribuciones en muchos aspectos, torciendo las normas a favor de una ideología que finalmente termina afectando a las personas en la calle, en el día a día, distinto a lo que manifiesta el ministro Chadwick que el día de ayer (domingo), dice que el no le afectan las reformas políticas, que el esta por legislar por los problemas de la gente, bueno hoy día le venimos a poner tarjeta roja al Tribunal Constitucional, invitando a la ciudadanía a que le ponga tarjeta roja, porque son precisamente aquellos aspectos relacionados con los problemas que viven cotidianamente las personas los que el T.C. esta afectando”, desde los movimientos sociales, el vocero de la CONFECH Rodrigo Rivera señalo que las instituciones deben ponerse al lado de la ciudadanía, invalidando para el lo que haga y diga esta instancia judicial: “Son un montón de temas que el Tribunal Constitucional le ha puesto el pie encima, contrario a los intereses mayoritarios de la sociedad chilena vienen exigiendo hace muchos años y por lo mismo queremos apoyar esta iniciativa, Hoy día hemos venido a sacarle una tarjeta roja, decirle de alguna u otra forma al T.C. que no son un tribunal valido, que fueron expulsados del debate que queremos dar no solo en la educación, sino que en todos los planos y el hoy día el llamado es que las instituciones se puedan poner del lado de la ciudadanía y dejen de estar siempre del lado de los poderosos, del lado de los empresarios. los que en el fondo no quieren que nada cambie”, mientras tanto el profesor de derecho constitucional Jaime Bassa hablo de excesos de atribuciones por parte del T.C aplicados en su polémica decisión de revocar la prohibición del lucro para los dueños de instituciones de educación superior, pidiendo la nulidad de su revisión y mencionada decisión: “Durante el proceso legislativo, durante la tramitación de esta ley de educación superior, no hubo ningún requerimiento de inconstitucionalidad, ningún parlamentario, ninguna parlamentaria presento un requerimiento de inconstitucionalidad en contra de esta norma, por lo tanto el T.C. no tenia atribuciones para conocerla, ¿Como la conoce?, a través de un téngase presente, presentado por un particular la señora Pilar Armanet que opera como privado en defensa de intereses particulares, en tanto como presidenta de la Corporación de Universidades Privadas, eso excede el marco constitucional de atribuciones del T.C. en los artículos 93, numero 1 y 3 de la Constitución, nosotros lo que estamos solicitando es que se declare la nulidad de todo lo obrado durante este proceso de revisión del articulo 63 de la ley de educación superior por exceder sus atribuciones”

El Tribunal Constitucional fue fundado en 1970 bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva, inspirándose en los modelos constitucionales de países europeos que tienen este tipo de instituciones para supervisar las correctas aplicaciones de las cartas magnas nacionales para sus leyes promulgadas, En la actualidad de nuestro T.C., el presidente Piñera debe nombrar a un sucesor del cupo que detento Carlos Carmona cuyo periodo venció el pasado 9 de abril, Sobre sus polémicas resoluciones presentadas, un grupo de 17 abogados iniciaron la semana pasada un proceso de impugnación a la mencionada Ley de Educación Superior sobretodo en el polémico articulo 63 que establecía la prohibición del lucro, ademas varios parlamentarios han anunciado varios proyectos de ley para reformar el funcionamiento de esta instancia judicial

Comentar