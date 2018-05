Personajes opositores de varios gobiernos latinoamericanos se reunieron para conversar sobre democracia

Por Cristian Alvarez

En un foro organizado por la “Fundación para el Progreso” realizado en el Centro de Extensión de la UC, 2 premios nobeles Mario Vargas Llosa y Oscar Arias, la líder opositora al gobierno cubano Rosa Maria Paya, el destituido alcalde venezolano Antonio Ledezma, ademas de Mariana Aylwin y Alvaro Vargas Llosa debatieron y conversaron esta mañana de viernes sobre la viabilidad de la democracia en Latinoamerica sobretodo en países con gobiernos cuestionados como los de Cuba y Venezuela, Ex alcalde Ledezma afirmo ante cuestionamientos de los seguidores de N.Maduro en Chile que prefiere las migajas de nuestra democracia en Venezuela, mientras que R.M.Payà afirmo que el gobierno encabezado ahora por Miguel Diaz Canel, esta en “franco deterioro”, pero que confía en una solución “a la chilena” con un plebiscito sobre el retorno a la democracia

Personajes relevantes a nivel internacional que se junten en nuestro país, no se dan todos los días, reuniones, conferencias, eventos, cumbres…. instancias que anteriormente ya se han dado en nuestro territorio, pero en lo político muy pocas veces y hoy viernes fue una de esas oportunidades, en este caso fue de personajes opositores a cuestionados gobiernos donde la democracia casi no existe donde practicarla o ejercerla es casi un asunto de vida como ya nos ocurrió aquí en Chile, en el periodo que usted ya sabe y que aun nos pena, en esta jornada, podríamos decir que hubo una “cumbre” de opositores a gobiernos cuestionados pero gestiones autoritarias pero también democráticas, donde algunas veces abusan de la soberanía popular con frases o acciones que causan escozor entre sus opositores, Hoy viernes diversos personajes que son lideres de oposición política en varios países latinoamericanos se reunieron en el foro “Solidaridad Democrática” realizado aquí en Santiago

El Centro de Extensión de la Universidad Católica, lugar ubicado en su casa central, fue el espacio en que la “Fundación para el Progreso” y la organización “Forum 2000” desarrollaron su mencionado evento para conversar sobre el presente y futuro de la democracia en nuestro subcontinente, en especial en los países de la órbita “bolivariana”, pero también en nuestro territorio, desde las 9 de la mañana, personajes como los premios nobel Mario Vargas Llosa y Oscar Arias, lideres políticos como el ex presidente de Bolivia Jorge Quiroga, la activista pro-democracia en Cuba Rosa Maria Paya, el ex alcalde de la capital de Venezuela Antonio Ledezma, ademas de la ex ministra chilena Mariana Aylwin, hablaron en 2 foros sobre la trascendencia de este sistema político en los respectivos países, contando sus errores, aciertos perspectivas y situaciones actuales y futuras, hubo 2 foros siendo uno de ellos moderado el director ejecutivo de esta fundación señalada Axel Kaiser (quien protagonizo la polémica de la semana con el escritor Mario Vargas Llosa), y hubo concurrencia variopinta desde estudiantes de colegios privados, que asistieron en delegaciones a este evento, ex ministros como Jaime Ravinet y también ciudadanos de los países mencionados, en especial venezolanos que vinieron a este evento, todos ellos tuvieron la posibilidad de realizar preguntas a los asistentes que fueron respondidas por los foristas, hubo solo un contratiempo cuando fueron lanzados antes de comenzar este evento, una serie de panfletos que defendían el gobierno del presidente de Venezuela Nicolas Maduro y que fueron respondidas en detalles que les contaremos mas adelante, este evento finalizo cerca de las 2 de la tarde

ARGUMENTOS

En sus exposiciones cada personaje señalo su visión de la democracia como también mencionaron la situación que viven sus países, partamos por las mujeres y en especial por una que ya hemos reporteado, la líder opositora al gobierno de Cuba Rosa Maria Paya comento sobre el actual Poder Ejecutivo que gobierna en su país que hace pocas semanas vivió un recambio en su liderazgo, señalando que esta deteriorándose en su trascendencia: “Nos encontramos ante un régimen al día de hoy, mucho mas vulnerable de lo que era hace 10 años, en franco deterioro, porque ya no hay alguien que bajo de la “Sierra Maestra” al mando del Consejo de Estado porque los cubanos están cada vez mas activos en demostrar su rechazo hacia el régimen y su apoyo a un cambio de sistema y porque de alguna manera la percepción internacional ha cambiado con respecto a ellos, esas expresiones tienen que ir a desconocer un régimen un Gobierno, una Asamblea Nacional y un Consejo de Estado que los cubanos no hemos elegido y de apoyar el derecho a decidir de los cubanos, a decidir cambiar el sistema ¿Como?, bueno, los chilenos conocen bien la formula, el plebiscito vinculante, el plebiscito vinculante para cambiar una Constitución que nos condena a todos a un comunismo totalitario”, por su parte el ex alcalde de Caracas y líder opositor venezolano Antonio Ledezma respondiendo al señalado panfleto que mencionábamos, señalo que al menos desea una pequeña porción de democracia que se reclama aquí en Chile, pero que según el seria necesario en su país: “A las puertas, yo venia con el presidente Oscar Arias, con mi esposa… Que había un grupo a hacer una protesta, inspirados incluso en (Nicolas) Maduro tengo entendido y planteaban por las necesidades de las mujeres populares y los pobres de Chile, protestamos por las migajas de la democracia, Ojala las migajas de esta democracia las tuviera el pueblo de Venezuela, Dios libre a Chile del populismo”, señalo así este personaje que se encuentra exiliado de su país

Por su parte, otros expositores apuntaron hacia la degradación de la democracia y a la falta de valores para defendedla, así lo afirmo la ex ministra Mariana Aylwin quien señalo que incluso los mismos actores de la transición han dudado de lo que se ha hecho después de que Augusto Pinochet dejara el poder político: “De alguna manera el gran problema que nosotros hemos tenido, es que los mismos actores de la transición empezaron a dudar de lo que hicimos y entonces las movilizaciones de los jóvenes con sus reivindicaciones, legitimas, demandando mas cambios mas rápidos, Aquí hubo una generación de políticos que en definitiva decidió sumarse a esas manifestaciones en vez de defender lo que habíamos hecho y ahí creo que hemos tenido el principal problema que ha traído una desvalorización de la democracia, porque si tu desvalorizas lo que se ha hecho en democracia, terminas también desvalorizando a la democracia en su misma”, mientras que Alvaro Vargas Llosa menciono nuevamente lo que respondió su padre sobre las dictaduras en la polémica de la semana indicando que no hay dictaduras buenas: “Hay que combatir a todas las dictaduras por igual, no hay dictaduras buenas, no hay dictaduras malas, todas las dictaduras, aquellas donde se violan los derechos humanos junto con las libertades publicas, deben ser combatidas sin cesar hasta ser derrotadas creo que cualquier otra actitud, debe ser inmoral (…) Ningún país esta vacunado contra el rebrote del populismo, mire usted lo que pasa en la Europa civilizada, mire usted lo que pasa con EE.UU, por lo tanto, la batalla contra el populismo tiene que dar cada generación”, señalo así sobre este flagelo, este destacado columnista periodístico

Con estas actividades, varios de los personajes internacionales invitados pusieron fin a sus actividades en Chile, que estuvieron muy nutridas durante esta semana, por ejemplo Rosa Maria Paya tuvo durante esta tarde su ultima actividad en Santiago con una exposición en la Universidad San Sebastian, volviendo a su país durante esta noche, , mientras que el Premio Nobel Mario Vargas Llosa se reunió con estudiantes secundarios en el Instituto Nacional donde expuso sobre su vida y literatura que ha practicado y escrito, Ambos respectivamente se reunieron el miércoles y jueves con el presidente de Chile Sebastian Piñera en el Palacio de La Moneda

