Piñera nombra a los intendentes y sorprende con Karla Rubilar en la Región Metropolitana Foto: Andrés Chandía

Haciendo uso nuevamente de las redes sociales, el Presidente electo, Sebastián Piñera, dio a conocer este lunes a los 15 intendentes y al delegado presidencial de la Región del Ñuble, quienes asumirán el próximo 11 de marzo como parte de su Gobierno.

El anuncio repitió un formato similar al usado el pasado miércoles, cuando entregó también por streaming el detalle de los subsecretarios. Así, Piñera volvió a realizar una transmisión desde sus oficinas de Apoquindo 3.000, a través de sus cuentas de Facebook, Twitter y Youtube, ocasión en que entregó la noticia.

Nombramientos que eran esperados con atención por los partidos de Chile Vamos, no sólo por la importancia de que estas autoridades tienen a nivel regional en la administración de sus zonas y recursos, como también ante la competencia que se abrirá el 2020 con la primera elección popular de intendentes (futuros gobernadores regionales).

De hecho, uno de los requisitos que buscaban en los partidos y el piñerismo es que las figuras elegidas, tengan la disposición de ser candidatos en tales comicios. Esperando en el futuro poder mantener tales regiones en manos de la coalición.

LA SORPRESA DE KARLA RUBILAR

La Región Metropolitana fue precisamente una de las que más tensión generó entre los partidos del bloque, donde tres de los cuales esperaban imponerse a sus cartas.

Así, la UDI intentó impulsar como opciones al ex alcalde de Las Condes Francisco de La Maza y al actual edil de la comuna, Joaquín Lavín, quienes declinaron la idea. Mientras que RN insistía con el concejal Felipe Irarrázaval y Evópoli con el ex presidente de Colmena Gonzalo de la Carrera.

No obstante, Piñera decidió zanjar el asunto poniendo a un independiente en el puesto, siendo dicho nombramiento una de las grandes sorpresas de la jornada. Se trata de la actual diputada Karla Rubilar, quien participó activamente en la campaña presidencial como parte del área de salud.

OTROS INTENDENTES

En el caso de Arica, la intendencia quedaría en manos de la UDI con la ex seremi de Educación (2012-2014), Loreto Letelier Salsilli; en Iquique se instalará el ex gobernador del gobierno anterior Miguel Ángel Quezada (UDI); en Antofagasta será Marco Antonio Díaz (RN); en Atacama la ex gobernadora del Huasco, Berta Torrez (RN) y en Coquimbo a la actual concejal de La Serena, Lucía Pinto (UDI).

Otra de las zonas que más atención generaba era Valparaíso, donde finalmente asumirá el actual vicerrector de la Universidad Andrés Bello de Viña del Mar, Jorge Martínez (RN). Mientras que en Rancagua estará el hijo del ex diputado del mismo nombre Juan Masferrer (UDI) de 37 años. Evópoli, en tanto, tendría la intendencia en la Región del Maule con el empresario Pablo Milad, actual presidente del club de fútbol Curicó Unido; en cambio en el Biobío estará el diputado UDI por la zona Jorge Ulloa; quien perdió la reelección.

También era motivo de interés para los partidos la Intendencia de La Araucanía, región que también concitó competencia en las parlamentarias pasadas. Finalmente, fue RN con el ex ministro de Agricultura Luis Mayol el partido que se impuso en la zona.

En Los Ríos, en cambio, estará el ex director de Indap Cesar Asenjo (UDI) y en Ñuble asumirá como delegado presidencial Martín Arrau (UDI). En Los Lagos, en tanto, estará el ex consejero regional Harry Jürgensen; en Aysén la Evópoli y ex seremi de Desarrollo Social Geoconda Navarrete y en Magallanes el ex seremi de Vivienda Christián Matheson (independiente)

