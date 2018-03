Pobladores y organizaciones sociales marchan en Santiago pidiendo “Derecho a la vivienda digna”

Cerca de 5 mil personas participaron de la manifestación convocada por diversas organizaciones de pobladores en la capital donde entre otras peticiones rechazaron la construcción sin mayores certificaciones de viviendas sociales, su edificación en las periferias de la ciudad y exigieron políticas habitacionales que mejoren la calidad de vida de sus habitantes, también pidieron mayor unidad vecinal paras alcalizar estas demandas, Participaron varios parlamentarios del frente amplio y diversas organizaciones como la ONG “Techo”, Hubo manifestaciones con esta demanda en otras ciudades del país

Una demanda social algo invisibilizada de la opinión publica que solo aparece en la agenda mediática cuando ocurre algún problema como cuando ocurrio el desastre de las “Casas Copeva” a fines del siglo pasado o cuando muchas casas sufrieron bastantes problemas en el año 2010 con el terremoto que azoto ese año la zona centro sur del país, Aunque varios de sus barrios viven diversos problemas como la falta de acceso a servicios básicos y las consecuencias de la falta de seguridad publica, al menos la “auto-organización” de sus habitantes ha servido para mejorar en algo sus calidades de vida como la recuperación de espacios o la mejor utilización de lugares que ocupan o métodos mas unificados para combatir sus falencias, pero el principal problema es que en Chile aun se construyen viviendas sociales de pésima calidad con espacios pequeños donde habitan una cantidad de personas que excede lo recomendable y entorpecen el bienestar de las familias o de los vecinos que viven en una misma área, por eso hace varios años que varias organizaciones sociales ligadas al urbanismo y a los pobladores organizan una marcha nacional para reivindicar sus demandas y en las actuales circunstancias políticas y especiales, nuevamente marcharon por el centro de nuestra ciudad bajo el denominativo de una “marcha nacional por una vivienda digna” que se realizo en Santiago y otras ciudades del país

Cerca de las 11 de la mañana se dio el inicio de a esta marcha que se realiza cada año desde el año 2014, teniendo como punto de comienzo la emblemática plaza Italia de Santiago, integrantes de diversas organizaciones sociales ligadas a los pobladores como el movimiento “Ukamau”, el movimiento de “Pobladores en Lucha” el grupo “La Pintana Solidaria”, la ONG “Techo” con sus voluntarios marcharon por la calzada sur de la alameda con diversos distintivos de lienzos y afiches e incluso con “perfomances” como un triciclo transformado en casa o algunos manifestantes tirando challas a los transeúntes, todo realizado de forma pacifica y tranquila: “¿Porque cierra? le preguntaba por ejemplo a un mozo de un café en la Alameda que “bajaba la cortina” de su negocio, una manifestante que participo de esta protesta, Esta manifestación tuvo también respaldos políticos y de otros movimientos sociales como los diputados del Frente Amplio Giorgio Jackson, Natalia Castillo, Miguel Crispi, Pablo Vidal, Maite Orsini (todos de Revolución Democrática) y Gonzalo Winter (del Movimiento Autonomista), ademas estuvieron la ex candidata presidencial del mencionado pacto Beatriz Sanchez y el líder del movimiento “No+AFP” Luis Mesina quien respaldo estas demandas como una “devolución” del respaldo que este movimiento ha dado a su causa anti-previsional, El único inconveniente que no paso a mayores fue el despliegue de un humo de color anaranjado que se disemino frente a la bandera bicentenario en la Alameda que genero algo de desconcierto entre los manifestantes, pero no histeria ni mucho menos carabineros actuó para apaciguar este humo, La protesta termino en la Plaza Los Héroes de Santiago donde algunos de los mencionados personajes dieron discursos de agradecimiento a los manifestantes por su asistencia, disolviendo de esta forma esta manifestación

En sus demandas y motivaciones para realizar esta protesta, sus convocantes declararon diversos factores, la vocera de esta manifestación Doris Gonzalez pidió al actual gobierno mayor profundización en sus iniciativas habitacionales: “Esperamos que se avance en la construcción de mayor vivienda social, mayores metros cuadrados, no solamente pensar en el subsidio, si no que también pensar en la construcción de barrios, eso para nosotros es lo mas importante, en política habitacional lamentablemente lo único que esta enfocado hoy día es en construir unidades habitacionales, no piensa en las redes, no piensa en el habitar, no piensa en el residente que va a habitar un barrio, donde ahí efectivamente hace la vida y por el contrario, solo construye viviendas que en la mayoría de los casos son de mala calidad”, Otra dirigenta que asistió a esta protesta fue Maria Verdejo, dirigenta del campamento “Manuel Bustos” emplazado en Viña del Mar y que es considerado uno de los mas grandes del país pidió mayor unidad entre los habitantes de los barrios y que en especial se replique en regiones “Espero que esta unidad que se esta haciendo hoy día en Santiago, se pueda replicar en las provincias, en las regiones, que todos tenemos que marchar unidos, es mucha la gente que tiene necesidades, es mucha la gente que esta viviendo de allegado (…) Hago un llamado a todos los vecinos, apoyen a sus dirigentes, no los dejen solos, porque sin unidad para el dirigente, es muy difícil avanzar, se los digo por experiencia propia“, mientras tanto Matias Cepeda coordinador de los voluntarios de la ONG “Techo” reclamo por la integración en las ciudades pidiendo cuotas de viviendas sociales y que se emplacen incluso en las comunas mas pudientes del país: “Las personas que están en situación de pobreza no pueden estar en la periferia de la ciudad, necesitamos una ciudad integrada en donde nos encontremos entre iguales, por tanto consideramos desde el techo, necesitamos una ciudad integrada, por ejemplo una de las propuestas, es que exista una cuota de suelos públicos, un banco de suelos públicos donde puedan haber cuotas de viviendas sociales del país, Hoy en día, es impensable pensar viviendas sociales, por ejemplo acá en Santiago, por ejemplo en Las Condes, por ejemplo en Vitacura (…) Si queremos una ciudad integrada, necesitamos en que personas de diferentes clases sociales nos encontremos”

Entre las propuestas de estos manifestantes están la conformación de un banco de suelos públicos para la construcción y edificación de viviendas sociales, En otras ciudades nacionales como Antofagasta también hubo protestas con esta petición, sobretodo por parte de inmigrantes donde esa urbe del norte de Chile posee el mayor emplazamiento de campamentos que son habitados por personas de otros países que buscan en Chile, mejores perspectivas de vida

