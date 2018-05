PPD realiza un Consejo General que delineo sus estrategias para enfrentar su futuro

Por Cristian Alvarez

Durante esta jornada de sábado en la sede del Parlamento en Santiago, El Partido por la Democracia realizo un nuevo consejo general donde se presentaron las conclusiones de su comisión político-programática que sera su principal insumo de trabajo para el congreso partidario que realizaran en el próximo mes de noviembre y en donde analizaron la actual situación de la sociedad como también la situación partidaria, También esta reunión sirvió de termómetro para medir las fuerzas de los candidatos a suceder a Gonzalo Navarrete en la presidencia de esta colectividad cuya competencia se enfocara entre el ex canciller Heraldo Muñoz y el ex diputado Marco Antonio Nuñez, aunque solo el ex legislador ha inscrito su candidatura cuyo plazo vence mañana domingo para las elecciones que se realizaran el próximo 10 de junio

Análisis necesarios para enfrentar futuros complejos y liderazgos a prueba que serán sometidos a votación entre sus bases partidarias, estos ejercicios han realizado algunas colectividades políticas en los últimos meses para reenfocar sus estrategias y manejar bien los nuevos tiempos que ya están llegando a nuestro país con impacto en diversa índole y de los cuales en la política, la transparencia y la honestidad son acciones que van al alza y que son ahora apreciados por la ciudadanía, mas que las promesas que un dirigente político otorgue, Estos ejercicios y acciones los ha realizado en estos ultimos meses el Partido Por la Democracia donde hoy sábado realizo un nuevo consejo general donde analizaron los nuevos escenarios que se han abierto luego de las pasadas elecciones del año pasado, instancia que ademas sirvió para medir las fuerzas de los candidatos a presidir la colectividad cuya elección lo definirán sus militantes el próximo 10 de junio

La sede del Parlamento en Santiago fue el lugar donde esta colectividad realizo la cuadragésima novena versión de su consejo general, donde asistieron diversos personajes partiendo por su presidente Gonzalo Navarrete, alcaldes como Santiago Rebolledo, senadores como Felipe Harboe y otros personajes partidarios como Jorge Tarud, Maria Antonieta Saa y ex ministros como Maria Antonieta Saa, Paulina Saball y Francisco Vidal, El evento comenzó a las 11 de la mañana donde la actual directiva nacional dio cuenta publica de sus gestiones y desempeños al mando de este partido hablando por ejemplo el secretario general German Pino y el mencionado G.Navarrete, para luego dar paso después hacia algunas palabras donde los exponentes comentaron las actuales contingencias internas y externas, el objetivo de este consejo general fue analizar las primeras conclusiones de la comisión político y programática que se ha reunido en los últimos meses para dotar de contenidos a debatir y analizar para el próximo congreso que realizara este partido en el mes de noviembre, donde en sus principales conclusiones señalaron que la actual situación de la sociedad nacional es “compleja”, en cuyos valores que hicieron nacer y forjar a esta colectividad como la democracia, el progresismo y las transformaciones sociales los mantendrán como partido para seguir enfrentando el futuro, también se analizo el pasado gobierno de Michelle Bachelet donde indicaron que realizo reformas que las catalogaron como un mínimo civilizatorio que defender, pero reconocen que también hubo “falencias” políticas en la gestión de la 2 veces presidenta de Chile, se descarto por parte de sus dirigentes cambios radicales como un cambio de imagen, logo o incluso del nombre del partido como lo señalaron algunos medios de prensa escritos durante esta semana, También asistieron a esta instancia, los candidatos a dirigir esta colectividad quienes se someteran al escrutinio de los militantes el próximo 10 de junio, el ex canciller Heraldo Muñoz y el ex diputado Marco Antonio Nuñez concurrieron a este encuentro partidista acompañados de sus partidarios, mientras el ex legislador asistió acompañados de sus compañeros de lista y distribuyo propaganda con sus propuestas, el ex encargado de las relaciones internacionales de Chile ingreso a este encuentro acompañado de diversos representantes partidarios, aunque no hubo recibimientos con aplausos para cada uno, El debate con estos contenidos se retomo y termino durante esta tarde.

Precisamente sobre la próxima elección, conversamos con los candidatos a presidir esta colectividad que se medirán en el mes de junio en las elecciones internas ya convocadas, el primero en inscribirse y llegar a este encuentro el ex diputado Marco Antonio Nuñez señalo que esperan que los respaldos internos que han forjado en sus años de militancia, fructifiquen con su elección como presidente: “Somos una generación que quiere dar respuesta a esos desafíos, Somos militantes históricos del partido que siempre hemos jugado roles en distintos niveles y creemos que ese respaldo que hemos lentamente cultivado, en la relación personal con los militantes del PPD, hoy se exprese en una alternativa de poder (…) Somos portadores creemos de la mayoría de los militantes del Partido por la Democracia de Arica a Punta Arenas y reitero hoy el PPD requiere renovación, nuevos rostros, un programa distinto que de nuevas respuestas a las nuevas generaciones en política en este siglo 21”, Su rival el ex canciller Heraldo Muñoz señalo que no parte con ventaja en esta contienda interna a pesar de que algunos círculos partidistas e incluso de la prensa le otorgan cierto favoritismo ante este comicio interno de su partido: “Yo creo que no parto con ventaja, nadie parte con ventaja hasta que se cuenten los votos y hay que trabajar para que este aporte que yo percibo que es transversal se concrete en votaciones y en sufragios, así que no asumo nada, lo único que digo es que me complace mucho, sentir el apoyo de las bases, el sentir el apoyo de los concejales, de los alcaldes, de la juventud, de las mujeres y eso no deja de ser reconfortante, pero hay que trabajar”, mientras tanto el actual presidente del PPD Gonzalo Navarrete pidió que la próxima campaña entre ambos personajes que aspiran a sucederlo sea en bases a los sentidos que sigue la colectividad: “La campaña interna debe ser en base a los sentidos que el PPD quiere proponer, cuales son las transformaciones internas y por lo tanto un debate de ideas, un debate de futuro y no en términos personales, creo que eso se cierra hoy día y de aquí en adelante, los candidatos recorren el país, la prensa y el partido, para que finalmente lo que resulte sea una directiva que encarne este debate político y estratégico que de verdad es muy profundo que vale la pena que una nueva directiva lo asuma”, señalo así este ex alcalde

Durante este evento político, también se lanzo el libro “PPD:30 Años”, un trabajo editorial realizado por la militante partidaria Lenka Ledezma y que reúne una reseña histórica de la colectividad de sus tres décadas de vida cumplidos el año pasado y que cuenta también con diversos testimonios de ex lideres partidarios como Carolina Toha, Jaime Quintana, Pepe Auth y el ex presidente Ricardo Lagos Escobar, el ex mandatario no asistió a este evento al igual que su hijo Ricardo Lagos Weber, y el mencionado J.Quintana, al igual que el senador Guido Girardi, El plazo para inscribir postulaciones para los comicios internos partidarios vence mañana domingo 6 de mayo donde el mencionado Marco Antonio Nuñez ya inscribió su lista que encabeza ayer viernes se espera que Heraldo Muñoz inscriba mañana domingo su postulacion para los comicios del 10 de junio

