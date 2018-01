Presidenta asegura que el país “no se ha dado vuelta hacia la derecha” pese al triunfo de Piñera

La Presidenta Michelle Bachelet aseguró este viernes que el país no giró hacia la derecha en las últimas elecciones, pese al amplio triunfo que obtuvo el actual Mandatario electo, Sebastián Piñera, y recalcó que la mayoría de los ciudadanos es de centroizquierda, por el tipo de transformaciones que buscan para Chile.

En entrevista con Radio Oasis, la Mandataria realizó un análisis sobre lo ocurrido en los comicios y destacó que “ahora los partidos de la Nueva Mayoría entran en un proceso de análisis y reflexión yo espero que muy profundo para fijarse en qué pasó, qué cosas se hicieron bien y en qué falló”.

En esa línea, destacó que dicho proceso no está enfocado “solo en el Gobierno o en la política, sino en relación con la sociedad y qué es lo que hay que hacer y de qué manera se organizan las fuerzas”. “Los partidos empiezan ahora a tener distintas reuniones internas, van a definir nuevas direcciones en muchos de ellos, pero creo que más que nuevas directivas el tema es mirar y preguntarse si la coalición por un lado, si sigue teniendo sentido”, indicó.

En ese contexto, Bachelet recalcó que “yo pienso que si, en el sentido de que más allá de cómo se conforme finalmente, pienso que con todo el país es un país que no se ha dado vuelta hacia la derecha, el país es de centroizquierda, en el sentido que las transformaciones que querían van más bien en esa dirección”.

En cuanto a sus conclusiones sobre el fracaso del oficialismo, la jefa de Estado señaló que “hay otras cosas que es muy probable que desde la política no hemos sabido leer y no hemos sabido entender, y que entre otras cosas es cuán cercanos están los partidos de la gente”. A su juicio, es necesario que las colectividades examinen “de qué manera han sabido interpretar sus preocupaciones y el sentir de las personas o de qué manera se han estado mirando el ombligo y conversando sobre temáticas que no son las que a la gente le motivan”.

Sobre si hay una autocrítica por el resultado de las elecciones desde La Moneda, la gobernante respondió que “voy a hacer una autocrítica cuando termine el gobierno, porque todavía faltan un par de meses”.

TEMOR SOBRE EL FUTURO DE SU LEGADO

Consultada sobre si tiene preocupación de que el gobierno de Piñera cambie partes esenciales de su legado, la Presidenta advirtió que “hay gente que quiere eso, de hecho, han aparecido hasta unos chistes y dibujos. En alguna parte vi que una retroexavadora se sacaba la gratuidad o la ley de inclusión y tratando de volver. O dicen, ‘no, vamos a segregar solo en un 40 por ciento’”. “O sea, hay gente que quiere cambiar las cosas y volver al pasado, claro que hay gente que quiere eso. Ahora, no sé cuál es la fuerza que van a tener en el Gobierno del Presidente Piñera y cuál va a ser la intencionalidad que él tenga al respecto”, dijo.

“Voy a hacer una autocrítica cuando termine el gobierno, porque todavía faltan un par de meses” Michelle Bachelet No obstante, manifestó que “yo espero que no, porque creo que una sociedad que amplia derechos es una sociedad que no discrimina y que no es arbitraria. Yo siento que los legados son eso, por un lado haber ampliado derechos desde un punto de vista social y por otro lado haber ampliado derechos en términos individuales”.

“Hay un conjunto de temáticas donde hemos ido avanzando, y en ese sentido se han corrido los límites”, subrayó, asegurando que cualquier cambio “en el ámbito educacional sería muy dramático. También desde el punto de vista de las mujeres, el que tratara de cambia

