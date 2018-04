Presidenta de la UDI se somete a examen de SIDA y pide “precios razonables” para venta de auto-tests

Por Cristian Alvarez

La líder del gremialismo político realizo hoy martes una llamativa conferencia de prensa donde se sometió a un examen para detectar si posee el VIH, con resultado negativo, indico también que las autoridades deben ayudar al acceso a “precios razonables” en las farmacias, de los tests para detectar esta enfermedad terminal, elevándolas también a una venta libre de estos exámenes, ademas señalo que se debe conversar con cada establecimiento el proyecto educativo para la enseñanza de la educación sexual, aunque evito declarar como un error la conducta pasada de su partido y de su sector político sobre estos temas, Universidad de Chile también realizara exámenes gratuitos hacia sus integrantes para detectar este flagelo

Sabemos lo que es el SIDA, sus formas de contagio, sus consecuencias, pero nuevamente esta en la palestra y en el debate publico porque las ultima cifras han mostrado un aumento inusual en el país, que ha generado alarmas y casi paranoias sobre su expansión como también equivocaciones porque hubo cifras que fueron mal ocupadas y hasta desmentidas por algunos organismos internacionales como ONU-SIDA, pero el aumento es indesmentible y hay que combatirlo y también prevenirlo, e incluso predicar con el ejemplo proponiendo situaciones y también acciones como la mostrada esta mañana de martes, por la presidenta de la UDI Jacqueline Van Rysenberghe quien se sometió a un examen de SIDA y también propuso acciones para detener el aumento de esta enfermedad terminal

Habia expectación durante esta jornada en la sede nacional de la UDI donde hubo un momento que antes al menos para los que tienen memoria de corto plazo no se había realizado, un examen de SIDA auto-realizado por la líder de la colectividad de turno y ademas proponiendo acciones sobre este tema, con un test comprado con antelación, la senadora y miembro de la comisión de salud, después de emitir sus palabras a la prensa, se sometió a este test de auto revisión, con un pinchazo en su dedo para obtener una gota de sangre y así saber en plazo máximo de 15 minutos si posee esta enfermedad, ya había hecho uno con antelación y en ambos exámenes salio resultado negativo, En su conferencia y al respecto del uso de estos auto-exámenes, la legisladora gremialista pidió el acceso universal a estos métodos de prevención, mediante una liberalizacion de su venta, con precios económicos razonables: “Hay que facilitar el acceso al examen y hay muchos países en los cuales existe el test rápido que están al acceso de la población y que están a precios razonables (…), Lo que yo estoy pidiendo, si se puede subvencionar mucho mejor pero lo que estamos pidiendo es que el Instituto de Salud Publica valide los auto-tests, que existen en el mercado, los certifique para que estos puedan ser comercializados en las farmacias”, señalo así la senadora quien eso si declaro las falencias de estos auto-exámenes: “Estos tests rápidos tienen algunos falsos positivos, ¿Que significa eso?, que a diferencia del test de elisa que te pesca, que te diagnostica el virus, acá te diagnostica el anticuerpo, pueden haber algunas veces que te sale positivo, pero que en realidad no estas enfermo, pero si te sale negativo no estas enfermo”

Sobre las campañas de prevención que deberán aplicarse para el futuro, la legisladora indico que estas acciones deben ir ligadas a los avances tecnológicos donde las informaciones están al alcance de la mano:“Los jóvenes tienen acceso hoy día a internet a mucha información, sinceramente yo creo que hoy día la información esta a la mano del telefono, por lo tanto lo que tiene que haber una campaña de educación pero amplia, también enseñando lo que es la enfermedad, porque hoy día a alguien que le dicen que tiene SIDA y es como si tuviera cáncer y que se va a morir y eso no es cierto y porque ademas se tiende a estigmatizar a las personas que tienen SIDA, porque se desconocen las vías de contagio, porque se piensa que casi con tocar a las personas se van a contagiar yo creo que hay mucho desconocimiento a la información y también yo creo a la sexualidad responsable y eso tiene que estar de acuerdo a los proyectos educativos de los colegios que se tiene que hacer con ellos”, asevero así la ex alcaldesa quien indico que el Ministerio de Educación debe conversar con los colegios para elaborar las correspondientes mallas curriculares para enseñar aquello, Y sobre las acciones pasadas de su partido que muchos responsabilizan por los actuales problemas en esta materia sanitaria, por su oposición a diversas campañas de prevención, la senadora evito hacer meas culpas o autocriticas por esas posturas, pero declaro que toda postura se modifica: “Cambia todo cambia, yo no quiero calificar porque las cosas cambian en la vida”,

Mientras tanto, algunas casas de estudios superiores también ha tomado cartas en este asunto, por ejemplo, la Universidad de Chile realizara test rápidos para detectar esta enfermedad entre los miembros de la comunidad universitaria, a partir de mañana miércoles y hasta el viernes, los miembros de la comunidad universitaria, (estudiantes, académicos y trabajadores), podrán realizarse este test de forma gratuita, sabiéndose sus resultados en algunos minutos y con la presentación de su carnet de identidad y la tarjeta universitaria que es extendida en la casa de estudios, este examen masivo se desarrollara en la casa central de la universidad mas antigua del país, ubicada en el centro de Santiago

