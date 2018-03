Primer consejo de gabinete de Sebastián Piñera: Su vocera le pidió al Frente Amplio “no tirar el mantel”

Esta tarde de lunes y luego de 2 hora de sesión, Sebastian Piñera realizo su primer consejo de gabinete que transmitió mediante “Via Facebook” en sus primeros minutos, donde les exigió puntualidad y mística para enfrentar los desafíos a lo largo de su gestión, Entre sus conclusiones están la de impulsar los acuerdos nacionales que el ha promovido, en especial el tema de la infancia, Ademas la vocera de gobierno pidió al Frente Amplio, “no tirar el mantel antes de sentarse”, ante las criticas que manifestó esta coalición política donde señalo como “vagas” estas iniciativas, Canciller Ampuero se reunirá a lo largo de esta semana con sus antecesores y nombramiento de SEREMIS se completara en los próximos días

Y comenzaron, Ahora otra cosa es con guitarra, y aunque tienen la experiencia el terreno es complejo, una cosa es proponer y otra cosa es pedir que se cumplan, al menos esas negociaciones e iniciativas deberán tener en el futuro y una de esas instancias par delinear estrategias respectivas, son los consejos de gabinete donde esta tarde el presidente Sebastian Piñera realizo esta primera reunión de envergadura para comenzar a planificar lo que quiere que se haga bajo su periodo de gobierno

A las 15 horas estaban convocados los 23 ministros del gabinete del nuevo presidente, era la primera reunión de este tipo que los juntaba ya de forma oficial, tras haber asumido y tomado posesión de sus respectivos cargos durante esta mañana, Sin embargo y en comparación con otros consejos gubernamentales, esta fue la primera vez que se transmitió al menos algunos minutos de esta instancia, pero por vía virtual y como señal de transparencia, imitando lo que han hecho otros países como en Venezuela donde las reuniones con ministros se transmiten en algunos casos por cadena nacional, pero aquí nadie estaba forzado a sumarse a esta transmisión, solo con un click el cibernauta que quería, podía escuchar las intenciones del mandatario, en sus minutos iniciales: “Tenemos una misión muy exigente que cumplir, y por tanto los que yo les pido a todos es que actuemos con sentido de urgencia y con un sentido de prudencia y no es fácil compatibilizar las 2 cosas, porque la urgencia en algunas materias es fundamental y la prudencia es siempre muy importante, yo quiero agradecerles a todos y todas ustedes y de aquí en adelante en todos o en todas, alternativamente se refiere al genero humano y su generalidad, Quiero agradecer que hayan aceptado sus cargos y cada uno de ustedes sabe bien que significa no solamente una gran responsabilidad, si no que también un tremendo compromiso y también una cuota de honor porque servir a los chilenos desde un cargo de ministro siempre ha sido algo que debe llenarlos de orgullo y satisfacción”, Señalo el mandatario en parte de los casi 14 minutos que se transmitió de este encuentro, después se apago el celular y los ministros conversaron sobre sus materias, pero en lo general y como conclusión, las resoluciones de este encuentro quedaron en impulsar los 5 grandes acuerdos que el mandatario en especial en materia de infancia, seguridad publica, crecimiento económico y de combate a la violencia en la Región de La Araucania, mediante acuerdos parlamentarios u otras estrategias para agilizar el avance de estos proyectos

Las resoluciones de esta primera reunión fueron comunicadas por la vocera de gobierno Cecilia Perez, quien ademas hablo de las estrategias legislativas que ocuparan bajo este gobierno , sobretodo en sus conversaciones con la oposición, Al respecto respondió a las criticas que hicieron parlamentarios del Frente Amplio que durante este mediodía, entregaron una carta dirigida al Ministro de la SEGPRES Gonzalo Blumel pidió conversar con el aunque calificando como vagas, la ministra de la SEGEGOB, les respondió de una forma indirecta que no debían prejuzgar antes de tiempo y que lo mejor era conversar: “Que se den el tiempo político y el espacio para poder conocer las propuestas acabadas, no basta solamente con conocer un titular, no basta solamente con conocer un slogan, acá lo importante para que exista realmente un animo de construcción de acuerdos es sentarnos en una mesa, poder conversar, poder confrontar ideas y no tirar el mantel antes que se sienten las partes como ha sido la voluntad del presidente a poder construir estos grandes acuerdos, No entendemos que sea un portazo, mas bien es una opinión sin conocer los proyectos los programas de gobierno de fondo”, indico así la ex locutora radial quien asevero que el ministro Blumel conversara con todas las coaliciones políticas sobre estas iniciativas gubernamentales, Otro ministro que hablo fue el canciller Roberto Ampuero quien confirmo reuniones con sus antecesores en el actual cargo como también con los ex presidentes de Chile para analizar estas materias, ademas de afirmar que no hay problemas fronterizos con Bolivia, cuyo gobierno nos demando ante la Corte Internacional de La Haya: “Tenemos argumentos sólidos, tenemos una posición coherente, la historia esta de nuestra parte y ademas contamos con un equipo extraordinario de juristas nacionales e internacionales, al mismo tiempo queremos decir que con Bolivia no tenemos ningún tema limítrofe pendiente, esto quedo zanjado de forma definitiva y perpetua en el tratado de 1904, Quiero que los chilenos sepan que en este caso ante la demanda de Bolivia, no tenemos como chilenos, no esta en discusión ningún metro cuadrado de soberanía chilena, eso es importante que los chilenos lo sepan”, otros ministros como el de Interior Andres Chadwick no quisieron hablar con la prensa

Durante hoy y a lo largo de esta semana, los ministros del presidente Piñera han sostenido diferentes reuniones de trabajo y también participaran de varias instancias, Esta mañana, la ministra del Medio Ambiente Marcela Cubillos sostuvo una reunión con la ONG Chile Transparente para conversar sobre como aplicar criterios de transparencia y probidad en su gestión, Mañana martes el ministro de educación Gerardo Varela participara de la inauguración del año académico 2018 del Instituto DUOC UC y este miércoles el mencionado canciller Ampuero se reunirá con 11 de sus antecesores, para tratar la señalada estrategia chilena para enfrentar la demanda jurídica boliviana en la C.I.J. Para este jueves esta convocada una reunión entre todos los ministros y los partidos de Chile Vamos en el palacio presidencial de Cerro Castillo, pero ese encuentro aun no esta completamente confirmado

