¿Qué resultados clasifican a Chile a Rusia 2018? Foto: Conmebol

Chile venció a Ecuador y está momentáneamente en el tercer lugar de la tabla con 26 puntos, pero sus opciones de ir a su tercera Copa del Mundo consecutiva aún son inciertas, pues cierra el clasificatorio visitando al siempre difícil Brasil en Sao Paulo.

¿Cuáles son las posibilidades que tiene Chile de ir a Rusia 2018?

SI CHILE GANA:

Hoy “La Roja” está en el tercer lugar de la tabla con 26 puntos, por lo que de ganar en Sao Paulo llegaría a 29 unidades y sellaría su clasificación de manera directa al Mundial de Rusia 2018.

SI CHILE EMPATA:

En este escenario las opciones de “La Roja” se reducen y habrá que mirar otros resultados.

Chile clasifica de manera directa con el empate si entre Perú y Colombia hay un vencedor, Argentina no derrota a Ecuador y Paraguay no gana a Venezuela por más de siete goles de diferencia.

Chile clasifica de manera directa con el empate si Perú y Colombia también igualan, sin importar el resultado entre Ecuador y Argentina, y mientras Paraguay no derrote a Venezuela por más de siete goles de diferencia.

Chile va al repechaje empatando si Argentina derrota a Ecuador, entre Perú y Colombia hay un vencedor y Paraguay no supera a Venezuela por más de siete goles de diferencia.

Chile le dice adiós a Rusia con el empate en Sao Paulo si Argentina derrota a Ecuador, entre Perú y Colombia hay un vencedor y Paraguay golea a Venezuela por más de siete goles.

SI CHILE PIERDE:

En este escenario las opciones se reducen aún más y habría que esperar casi algunos milagros.

Chile clasifica de manera directa perdiendo si Argentina no le gana a Ecuador, Paraguay no le gana a Venezuela y entre Perú y Colombia hay un vencedor. Esta es la única fórmula para que “La Roja” clasifique directamente al Mundial, incluso perdiendo en Sao Paulo.

Chile va al repechaje con la derrota si Argentina no le gana a Ecuador, Paraguay no le gana a Venezuela y Perú con Colombia empatan. O bien, si entre Perú y Colombia hay un ganador y Argentina o Paraguay no ganan. En este caso el equipo de Juan Antonio Pizzi no debe perder por más de un gol de diferencia.

Si entre Perú y Colombia hay un ganador o empatan, y además ganan Paraguay y Argentina, Chile con la derrota en Sao Paulo le dice adiós al Mundial.

