Revolución Democrática celebra sus 6 años de vida proyectando su rol como oposición

La principal colectividad del Frente Amplio fundada por ex dirigentes estudiantiles y que se transformo en la principal bancada parlamentaria de su coalición, celebro esta mañana de sábado sus 6 años de existencia con un acto realizado en el centro de Santiago donde homenajearon a sus dirigentes estudiantiles y dieron cuenta de su trayectoria proyectando también hacia el futuro, en donde señalaron que conversaran con todas las fuerzas que quedaran al próximo gobierno de Sebastian Piñera, A esta celebración participaron parlamentarios electos del Frente Amplio y la ex candidata presidencial Beatriz Sanchez y recibieron saludos internacionales de la esposa de “Pepe” Mujica y del líder del Podemos español Paulo Iglesias, No quisieron hablar de la deportación de diputados chilenos desde Cuba

Por: Cristián Álvarez / Opine.cl

Estamos en una nueva era política que mañana domingo aunque asuma nuevamente una misma persona que ya detento un cargo, se mostrara el nuevo mapa político nacional, con una futura coalición de gobierno mas consolidada, un actual oficialismo que al parecer tendrá fecha de vencimiento y con una alianza política que promete para bien o para mal, pero promete dar mucho que hablar en este nuevo ciclo para el país, También se han reducido la influencia de partidos que eran otrora poderosos y ha aumentado la fuerza de nuevas colectividades que haciendo un trabajo coordinado propio de la creación y desarrollo de un nuevo proyecto, han tenido buenos resultados en sus estrategias para captar apoyos y una de esas colectividades es el partido “Revolución Democrática” del cual como medio hemos seguido su desarrollo al igual que otras colectividades emergentes de todos los colores que han aparecido en estos días, ellos celebraron durante esta jornada su sexto año de vida celebrando lo avanzado y proyectando su futuro al menos en los próximos 4 años

En el teatro Camilo Henriquez ubicado en pleno centro de Santiago, a pasos del Ministerio de Educación y del palacio de La Moneda, se realizó este acto de aniversario de este partido que quedo como el principal dentro del Frente Amplio tanto en militancia como en influencia electoral, a ultima hora se cambio el lugar donde se iba a realizar esta celebración ya que inicialmente se iba a realizar en la USACH pero por problemas logísticos se traslado a este lugar cultural dependiente del Circulo de Periodistas de Santiago, El acto comenzó con una descripción de la evolución de esta colectividad, declarada por su secretaria general Paula Poblete, luego se homenajeo a varios ex dirigentes estudiantiles entre los que estaban las ex presidentas de la FEUC y de la disuelta Universidad Arcis Sofia Barahona y Sandra Beltrami donde se reconoció la labor de influencia del movimiento social para la formación de esta colectividad terminando todo con los discursos de su presidente Rodrigo Echecopar y de la ex candidata presidencial Beatriz Sanchez donde RD fue una de las primeras agrupaciones políticas en apoyarla, También se mostró un vídeo con saludos internacionales de políticos de izquierda que saludaron este aniversario y que entre los mas destacados se encontraban la esposa del ex presidente de Uriguay Jose Mujica Sofia Topolanski, la ex candidata presidencial peruana Veronika Mendoza y el líder del partido español Podemos Paulo Iglesias, A este evento también asistieron varios diputados electos del bloque al cual pertenecen como Florcita Motuda (PH), Claudia Mix (Poder ciudadano), Camila Rojas (Izq.Autonoma), ademas de los parlamentarios electos por este partido, También hubo momentos jocosos en la realización de este acto como cuando el presidente de RD bromeo con la dirección de internet de su partido imitando la confusión que tuvo la presidenta Bachelet y que fue viralizado mediaticamente y tambien los problemas que tuvo Beatriz Sanchez a la hora de hablar ante los asistentes donde uno de ellos en voz alta pidio que se callaran a los que estaban en las afueras, a lo que la candidata también pregunto irónicamente “Se refieren a mi?”

En palabras por este aniversario el presidente de este partido Rodrigo Echecopar declaro el rol que tendrá su partido tanto al interior del Frente Amplio donde son el partido mas grande de esa coalición como del resto de la oposición conversando con todos sus integrantes para al menos los tiempos recientes: “Nosotros queremos contribuir a un Frente Amplio diverso pero con vocación de mayoría, nuestro objetivo no nos sentimos satisfechos con 20 diputados o diputadas y 1 senador, si no que creemos que para lograr las transformaciones en Chile tenemos que construir mayorías, eso significa ir a buscar a los que faltan, así que en estos 4 años, Chile puede estar seguro que los diputados y diputadas del Frente Amplio, nuestros militantes, nuestras personas que están trabajando día a día van a ir a hablar con chilenos y chilenas, a sumarlos a una causa, a un proyecto, a una fuerza que busca mayores cambios en la solidaridad y justicia en nuestro país, Van a ser en la linea del dialogo de las ideas, acá tenemos un domicilio político que es el Frente Amplio, que ha mostrado que puede tener diversidad pero claridad hacia donde quiere avanzar (…) Acá no se trata de seguir vetos sobre quien sigue o quien no, si no que ideas están sobre la mesa”, Por su parte el diputado electo de esta colectividad Pablo Vidal señalo que desde el parlamento impulsaran temas que han estado en la opinión publica en los últimos meses: “Los temas que queremos impulsar están en todo el marco de la agenda publica, tenemos posición respecto a los temas que le interesan a las personas y lo que nosotros queremos hacer a lo largo de estos 4 años de Gobierno de Piñera, es poder demostrarle a la gente de manera clara el contraste, porque una política impulsada por Piñera podría ser distinta a la nuestra y porque la nuestra es mejor, por lo tanto de todos los temas vamos a estar hablando”, Mientras que en su discurso Beatriz Sanchez agradeció el apoyo otorgado por este partido en su frustrado intento por llegar a La Moneda: “Yo les quiero agradecer mucho porque siempre he sentido un respaldo muy grande de Revolución Democrática durante esta intensa campaña y me voy a quedar con ese calorcito siempre, de lo que significo un proceso duro para todos y para todas pero que tiene este resultado que lo que hace es abrir una nueva puerta a un nuevo momento histórico distinto en Chile pero que se tiene que preparar para aprender en el futuro”

Consultados sobre el tema de los diputados nacionales Jaime Bellolio (UDI) y el electo Miguel Angel Calisto (DC) quienes fueron deportados desde Cuba por su gobierno para no recibir el premio Oswaldo Paya entregado por la activista opositora Rosa Maria Paya, Los dirigentes y parlamentarios de este partido no quisieron hablar por este tema, viviéndose ademas situaciones incomodas ya que mientras la vocera de la futura bancada parlamentaria Catalina Perez contaba la posición de su partido mediante las declaraciones virtuales que hizo Giorgio Jackson quien tuvo un duro dialogo con el mencionado Bellolio (“Giorgio ha dicho lo suficiente al respecto”, señalo ella), el diputado elegido y fundador de esta colectividad Miguel Crispi interrumpió intempestivamente sus palabras dando por terminado abruptamente este punto de prensa, cuando a la mencionada legisladora se le consultaba sobre que haría en caso que ocurriera a ella lo mismo que a sus futuros pares y que si para ella el gobierno cubano era una dictadura o una democracia, A lo largo de estos 6 años R.D se ha consolidado en el mapa político nacional como una fuerza política emergente que ha logrado elegir 6 concejales ,8 consejeros regionales y 9 parlamentarios, precisamente estos últimos, tanto el senador Juan Ignacio Latorre (V Region), y los diputados Catalina Perez (Antofagasta), Jorge Brito (Valparaiso), Giorgio Jackson y Natalia Castillo (Santiago), Pablo Vidal (Maipu), Maite Orsini (Conchali), Miguel Crispi (La Florida-Puente Alto), Renato Garin (San Bernardo), …. luego de asumir formalmente sus respectivos cargos en la sede del Congreso Nacional en Valparaiso, irán junto con sus pares del Frente Amplio a un acto ciudadano en la Plaza Victoria de Valparaiso para socializar sus asunciones en sus cargos legislativos, a este acto concurrirá también Beatriz Sanchez quien no asistirá a la ceremonia oficial de cambio de mando de la Presidencia de la República donde estaba invitada por haber sido candidata presidencial

