Ricardo Lagos: Si Piñera vuelve a la presidencia “sería un retroceso”

El candidato presidencial del PPD, Ricardo Lagos Escobar, dijo al diario español El País, “que gobierne la derecha no es lo mejor para el Chile de hoy. El mercado resuelve algunas cosas, pero escucha más a los que más tienen”. Así se refirió al caso de que ex Presidente Sebastián Piñera, sea la figura mejor posicionada de Chile Vamos, puntualizando que “no es lo mejor” para gobernar Chile, sería un retroceso.

También Ricardo Lagos tuvo palabras para el senador Alejandro Guillier, la mejor carta de la Nueva Mayoría y a quién los sondeos le dan una amplia mayoría sobre él. “Parece que están cansados de vernos a los mismos y él es la novedad. Es una respuesta muy poco sofisticada, muy simple. Es un deseo de decir intentemos por otro lado, la misma coalición pero con un rostro distinto. Pero no es mi estilo criticar”, aseguró el ex Mandatario.

El ex Presidente, en la entrevista al diario español el País, afirmó además que no tiene miedo a perder una elección. “Cuando me embarqué en esto, con la edad que tengo, dije que no es un demérito perder en democracia. Conocía las dificultades, aunque no pensé que eran tantas. He recibido llamados de amigos míos, que dicen en qué te metiste”, relató el ex mandatario que encuentra una baja repuesta de la ciudadanía en las encuestas.

Comentar