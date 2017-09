Rod Stewart confirma presentación en Chile para el 2018

La trascendental e histórica figura internacional que marcó la música de nuestro país con el primer MEGACONCIERTO el 7 de Marzo de 1989 en el Estadio Nacional (ante 75.000 fanáticos), confirma que volverá a Santiago el 18 de febrero de 2018.

La venta de tickets para el concierto de Rod Stewart comenzará este lunes 25 de septiembre a través del sistema Puntoticket.

Su inconfundible voz, estilo y éxitos lo han convertido en una verdadera leyenda del rock, que año a año sorprende por su vigencia y creatividad.

Para alegría de todos sus fans retornará con una gira que recorre todas sus etapas musicales (ya anunció concierto en Argentina para el 16 de febrero de 2018) y las grandes canciones que todos esperan volver a escuchar en vivo y, en esta oportunidad, en una de las “mejores arenas de Latinoamérica” dando un gran diferencial por la cercanía a todos los asistentes.

El creador de éxitos como “Maggie May”, “You wear it well”, “Hot Legs”, “You’re in My Heart,” Sailing” “Forever Young“ y “Da Ya Think I’m Sexy”, entre muchos, otros regresa al país para reencontrarse con sus fans chilenos.

Sir Rod Stewart fue reconocido dos veces por el “Rock and Roll Hall of Fame” y es uno de los artistas más importantes de todos los tiempos con más de 200 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, durante sus cinco décadas de carrera.

En agosto de este año, se unió con el grupo DNCE (de ventas multi platino) para el lanzamiento de una versión totalmente renovada de una de las canciones más emblemáticas de todos los tiempos, “Da Ya Think I’m Sexy”, incluida originalmente en el noveno disco de Stewarts “Blondes Have More Fun” (1978). La misma se presentó con gran éxito en los premios MTV VMA de 2017

Con decenas de éxitos, álbumes de estudio y millones de fans que lo han visto en vivo, el británico es un verdadero estallido en el escenario, un artista que presenta un sólido show donde las canciones y todo su legado se viven en primera persona y sólo como Rod Stewart puede entregarlos.

Entre sus logros cuenta con seis álbumes consecutivos en el puesto número uno en el Reino Unido, incluyendo 62 singles hits y seis # 1 en UK. En los Estados Unidos, ha logrado incluir 16 singles en el top ten y cuatro alcanzaron el # 1 en el Billboard Hot 100.

ROD STEWART EN CHILE

18 de febrero de 2018, Movistar Arena

Entradas a la Venta por Sistema Punto Ticket desde el 25 de septiembre

Precios: Desde $ 27.500 más cargos por servicios.

