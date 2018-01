Senado aprueba a Andrés Zaldivar para Consejo de Asignaciones Parlamentarias

El Senado aprobó esta tarde por 26 votos a favor y uno en contra el nombramiento de Andrés Zaldívar como integrante del Consejo de Asignaciones Parlamentarias, CRAP.

El nombre actual presidente de la Cámara Alta generó un debate en el Congreso por la negativa de la Cámara Alta a entregar los informes de asesorías que solicitó la fiscalía.

Su nombramiento, que recibió el voto en contra del senador Alejandro Navarro, será analizado este miércoles por la Cámara de Diputados, donde requiere 72 votos para su aprobación.

Antes de la votación, Zaldívar, respondió a las críticas que recibió luego de hacerse público que fue postulado, junto a otras cuatro personas, para el nuevo Consejo.

En escuetas declaraciones, aseguró que “no me interesa (el cargo), a mí me han propuesto”. No obstante, comentó que “si el Senado me nomina, por supuesto que voy a estar disponible, pero yo no ando buscando el cargo”.

Sobre las críticas de algunos parlamentarios por la negativa a entregar los informes de asesorías parlamentarias, dijo que “no tengo cuestionamientos personales, rechazo a quien lo haya hecho, no tiene ningún fundamento”. “Yo tengo mi transparencia absolutamente garantizada”, aseveró.

Según el sitio web del organismo, para el Consejo se deberá considerar a un ex consejero del Banco Central; un ex decano de una facultad de Administración, de Economía o de Derecho de cualquier universidad reconocida oficialmente por el Estado; un ex senador y un ex diputado que se hayan desempeñado como parlamentarios durante un mínimo de ocho años; y un ex Ministro de Hacienda, o un ex Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, o un ex Director de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.

Así, el parlamentario DC, quien perdió las elecciones senatoriales por la Región del Maule, fue nominado como otrora jefe de las finanzas públicas del Gobierno de Eduardo Frei Montalva.

A él se suman Enrique Marshall, como miembro del ente rector, Arturo Irarrábal, ex decano de Derecho, Alfonso Vargas, ex diputado, y el actual ministro de Justicia, José Antonio Gómez y ex senador, los cuales ser ratificados, tanto la Cámara como el Senado deberán votar a favor de su nombramiento.

