Senador Girardi presentara reforma a la Ley de Aborto Terapéutico para evitar objeciones de conciencia institucionales

El legislador de la Camara Alta anuncio este sábado la presentación de una moción para reformar la Ley de Abortos Terapéuticos para evitar las objeciones de conciencia institucionales, que fueron permitidas por el actual gobierno poco después de asumir el pasado 11 de marzo desde el Ministerio de Salud, El parlamentario recibió el apoyo de parlamentarios de Revolución Democrática y de organizaciones sociales que rechazaron en conjunto este criterio de los médicos opositores a la interrupción del embarazo para no realizar estas atenciones, Matronas aseguran que no hay objetoras desde ellas

Pasan los días y esta polémica no para, porque los procedimientos se siguen realizando pero en condiciones adversas sobretodo desde algunas instituciones que han decidido no realizar este tipo de practicas, y ademas hay impugnaciones en la Contraloria que fueron presentadas y que siguen revisándose, mientras tanto quizás hay varios dramas privados de mujeres que no pueden atenderse en centros médicos porque sencillamente por criterios valoricos o morales prefieren no realizarlos Pero este panorama puede cambiar porque hay voluntad de algunos parlamentarios de modificar estos criterios ya establecidos, como el senador PPD Guido Girardi quien anuncio una moción para reformar estos procedimientos y objeciones ante los legalizados interrupciones del embarazo

El legislador por Santiago Poniente anuncio esta propuesta legislativa en compañía de otros parlamentarios de Revolución Democrática y de miembros de organizaciones sociales como la CONFUSAM, la FENPRUSS, la Corporación Miles, el Colegio de Matronas, el MOVILH y la Coordinadora 8 de marzo, todos ellos y sus representantes rechazaron la imposición de la objeción de conciencia institucional impuesto por el Ministerio de Salud, el pasado mes de marzo, El senador PPD converso con OPINE.CL sobre las implicancias de este proyecto de reforma que quiere limitar las atribuciones de los ministros de Salud de turno en esta materia , señalando que se busca reparar los daños causados: “Lo que estamos tratando es de reparar una situación que puede vulnerar derechos fundamentales de las mujeres, que se establezca como sistemática la objeción de conciencia que debiera ser una cosa siempre excepcional, porque no va a cumplir con la ley y ademas es imponer la visión del medico hacia el paciente, yo he dicho que es como que si el medico es testigo de Jehova y no quisiera hacer una transfusión a una persona que viene en shock con hemorragia porque el tiene prohibida en su religión las transfusiones, entonces yo creo que los médicos tenemos que siempre garantizar los derechos y atender al paciente, independientemente cual sea nuestra visión y cual sea la del paciente (…) A mi me parece grave lo que esta ocurriendo en ese sentido y creo que la manera de resolverlo, es primero que el Ministerio de salud garantice que siempre, independientemente de la objeción de conciencia que quedo establecido en la ley por el Tribunal Constitucional, siempre tiene que haber un medico que no sea objetor u objetora de conciencia y que se garantice el ejercicio del derecho y ademas voy a presentar una modificación legal para que esto no algo que quede al arbitrio de la autoridad de turno, si no que sea una obligación”, estableció así el senador capitalino

Desde las participantes de esta conferencia hubo un rechazo unánime a estas iniciativas, la diputada de R.D. Natalia Castillo señalo que estas objeciones de conciencia institucionales afectan a localidades pequeñas: “Hoy día el reglamento es tan laxo, tiene una una interpretación tan amplia, que finalmente lleva la objeción de conciencia al absurdo que hoy día hayan localidades completas donde no pueden acceder a este derecho, sobretodo en la causal de violación que es la mas compleja de todos, tenemos ya el caso de semanas anteriores de Panguipulli, donde el hospital de Panguipulli invoco la objeción de conciencia institucional como es el caso de Osorno, donde todos los médicos concertadamente ademas deciden objetar conciencia, creemos que es super importante que con recursos del Estado se aseguren los derechos de las mujeres, hoy día no se esta cumpliendo en estas 2 localidades y esperamos que esto no siga escalando”, Desde el Colegio de Matronas, su vicepresidenta Katiuska Rojas señalo que no hay matronas que hayan implorado esta objeción de conciencia señalando que a pesar de todas sus opiniones, si acceden a realizar estos procedimientos: “Las matronas sabemos que tienen su pensamiento individual y obviamente tiene aquí sus decisiones personales también, pero a la hora de cumplir la hora de cumplir una normativa a la hora de hacer cumplir la ley, todas las matronas no hacen su valoración personal, trabajan en función de los derechos de la mujer y claramente tiene que ver con una perspectiva de genero y nosotras las matronas tenemos una empatia directa con la mujer porque lo vivimos en lo cotidiano porque somos mujeres”, señalo esta dirigenta metropolitana

En la actualidad hay al menos 3 recursos de impugnación y revisión que están siendo revisados en la Contraloria General de la República que fueron presentados por grupos políticos y sociales para revertir esta normativa decretada por el ministro de Salud Emilio Santelices el pasado mes de marzo y que lo hizo en base a sus atribuciones, sin necesidad de consultar al presidente Sebastian Piñera, Luego de la entrada en vigencia de esta Ley de Aborto Terapéutico ya van mas de 100 procedimientos practicados de interrupciones de embarazo en todo el país

