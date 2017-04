Sindicato de Chuquicamata acusa a Codelco de no cumplir contrato colectivo

El presidente del sindicato Número 1 de trabajadores de Chuquicamata, Hilario Ramírez, aseguró que Codelco no está cumpliendo con el contrato colectivo que acordaron en diciembre de 2016 en los puntos de derecho de desarrollo de carrera y de los pagos de reemplazo.

Esto, luego que este miércoles, temprano en la mañana, se bloquearan los tres accesos principales a la faena durante el cambio de turno de las 05:00 AM como “advertencia ante la insistencia de la administración en no ocupar cargos existentes en nuestra estructura dotacional y no llamar a todos los concursos vacantes”.

“La dirigencia de Codelco y en este caso específico de Chuquicamata, siempre hemos tenido una mirada de responsabilidad con nuestra empresa (…) pero sí sentimos que cuando se vulneran derechos adquiridos como el caso de que en estos últimos años hubo egreso de personas y los trabajadores han asumido mayores responsabilidad, no se están haciendo los concursos (desarrollo de carrera) y en el fondo se han coartado la carrera funcionaria de los trabajadores”, explicó el líder sindical.

Debido a que la división ya negoció, Ramírez dijo que “el efecto huelga no es un tema. Estas son medidas distintas, pero están en el contexto de huelga”. No obstante, no descartan una paralización ya que “el mundo sindical tiene historia de lo que tiene que hacer. Lo que nosotros propiciamos es que se respete lo que hemos consensuado y pactado y se retome el diálogo para solucionar esas diferencias”.

Con respecto a los bloqueos, señaló que “van a durar lo necesario para que la empresa entienda que el camino es el diálogo”.

En diciembre del año pasado, firmaron una negociación colectiva que durará por 27 meses. En él no hubo reajuste salarial, accedieron a un bono término de conflicto de 4 millones 350 mil pesos, no se tocaron beneficios históricos, y se contemplan préstamos blandos.

