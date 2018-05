¿Un Anticipo?: Estudiantes secundarios de la ACES marcharon por la Alameda santiaguina con incidentes

Por Cristian Alvarez

Esta mañana de miércoles, Estudiantes secundarios afiliados a la ACES y pertenecientes a colegios emblemáticos marcharon por el centro de Santiago, aunque terminando con incidentes porque no estaba autorizada por la Intendencia, se movilizaron contra la educación “sexista” que según su vocera discrimina también a los homosexuales, ademas de todo lo que ha realizado el gobierno en el ámbito educacional, Estudiantes de la CONES anunciaron que marcharan si o si por la Alameda a pesar del rechazo de la justicia de su recurso impuesto contra las autoridades por el recorrido que autorizaron desde Plaza Italia hacia la comuna de Recoleta, Piden nueva autorización para marcha nacional para la próxima semana

Un anticipo de lo que ocurrirá mañana miércoles, pero también esta acción refleja las distintas miradas dentro del movimiento estudiantil secundario que por años han estado divididas, Esta mañana de martes, los estudiantes secundarios de la ACES, ademas de pertenecientes a colegios emblemáticos de la capital marcharon hoy por el centro de Santiago aunque con incidentes en su desarrollo donde la policía intervino para evitar el avance de esta protesta no autorizada

La convocatoria de la cual adhirieron oficialmente los centros de estudiantes de liceos emblemáticos como el Instituto Nacional y Jose Victorino Lastarria, ademas de contar con asistencia de alumnos de otros establecimientos como el Liceo 1 y Carmela Carvajal, comenzó a concretarse en la plaza “Los Heroes” en el centro de Santiago donde cerca de 1.000 estudiantes llegaron a ese lugar para comenzar a salir a marchar, en esta convocatoria que no tuvo autorización por parte de la Intendencia Metropolitana y del cual adhirieron miembros de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Hasta las 10:30 AM el grupo que esperaba tranquilamente el comienzo de esta marcha con sus banderas liceanas y lienzos correspondientes aguardaba el inicio oficial de esta protesta, pero otro grupo ya había comenzado a marchar y por no contar con las autorizaciones, fue disuelto por las fuerzas especiales de Carabineros en la intersección de la Alameda con la Carretera Panamericana, generándose los enfrentamientos, corridas y detenciones habituales por esta falta que interrumpió el transito vehicular por ese sector, luego de esta primera detención hubo otro intento por rearmar la marcha, donde un grupo marcho hacia el poniente pero doblo por la calle “Cienfuegos” hacia el oriente donde nuevamente la policía los disolvió con el carro lanza aguas, justo en ese momento, llego un grupo de estudiantes del Liceo 1 quienes caminaron hacia el poniente siguiendo este mismo recorrido los grupos que quedaron rezagados, allí finalizo la protesta donde los estudiantes que participaron se dirigieron a sus establecimientos correspondientes, aunque las que tuvieron mas dificultades fueron las del mencionado ultimo liceo quienes casi fueron impedidas de avanzar porque efectivos policiales quisieron impedirles el paso, finalmente el criterio se impuso y las estudiantes volvieron a su inmueble, Un ultimo intento por reorganizar la marcha ocurrió cerca del mediodía casi al frente del MINEDUC donde un grupo de 50 estudiantes entre ellos los dirigentes de la ACES se juntaron en el paso peatonal de la Alameda esquina Amunategui donde fueron disueltos por Carabineros con bombas lacrimogenas

En conversación con Opine.cl, la vocera de la ACES Amanda Luna Cea comento las razones de la protesta donde señalo piden una educación no sexista que no discrimine tanto a las mujeres como a las minorías sexuales dentro de los colegios: “Hoy en día estamos aquí denunciando porque nosotros en los colegios nos enseñan desde que somos chicos, desde que vamos a los jardines a que la violencia de genero nos imparta día a día en nuestros espacios, no tan solo a las mujeres, si no que también a los gays, las trans y a las lesbianas, Hoy día vemos aun gobierno que quiere impulsar una educación no sexista, pero se ha demostrado con hechos concretos que no esta de acuerdo con esto, si no que la clase política en su totalidad”, la dirigenta estudiantil también mostró sus diferencias con la organización CONES donde acuso que no se discutió con sus representados la realización de la protestas que están convocando para mañana miércoles: “Los estudiantes secundarios hemos decidido salir hoy día, estas movilizaciones son con todas y todos los estudiantes secundarios y es lo que la CONES no hizo, no hizo asambleas, no hizo resoluciones con los secundarios, por eso nosotros rechazamos esto y realizamos esta marcha”, señalo así esta representante de esta organización

Mientras tanto, el resto de los estudiantes se preparan para realizar mas manifestaciones para protestar contra la actual situación educativa en diversos aspectos, mañana miércoles, La Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios CONES convoco a una nueva protesta nacional, donde en Santiago, la Intendencia Metropolitana autorizo un recorrido que vaya desde la Plaza Italia hasta el puente Recoleta, cruzando la calle “Cardenal Caro” al borde del rió Mapocho, sin embargo, sus dirigentes señalaron que bajo cualquier premisa marcharan por la Alameda de poniente a oriente, desde la señalada plaza “Los Héroes”: “Mañana marchamos SÍ O SÍ. El poder central, al o autorizar el recorrido, quiere evitar que los estudiantes los encaremos. El sistema educacional está en abierta CRISIS, por eso marchamos con fuerza mañana. 10:00 hrs Plaza Los Héroes, los esperamos!”, señalo así la vocera de esta organización Amanda Opazo, reaccionando también al rechazo al recurso judicial que presentaron ante la justicia para lograr modificar el recorrido de esta protesta hasta el trayecto que intentaran recorrer mañana, Ademas esta mañana la CONFECH presento una nueva petición de autorización a la Intendencia Metropolitana para marchar el próximo 16 de mayo, en su segunda protesta nacional cuyo lema denominaron como: “Contra la Violencia Machista: Educación No Sexista” ante los diversos casos de acosos sexuales que han sido revelados en diversas universidades como en la U.de Chile, donde su histórica Escuela de Derecho esta tomada ineditamente por mujeres, Ayer lunes en una actividad en un liceo de Santiago el ministro de Educacion Gerardo Varela ante estas protestas convocadas, pidió que los estudiantes: “se comporten con responsabilidad”

Comentar