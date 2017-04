Vallejo: No estoy disponible para que el Gobierno me ponga entre la espada y la pared

La diputada comunista Camila Vallejo afirmó que no está disponible para que el Gobierno la ponga entre “la espada y la pared”, al explicar su abstención que determinó el rechazo de la idea de legislar del proyecto del Gobierno que reforma la educación superior. “Yo no voy a aceptar que el Gobierno me responsabilice de la mala gestión política que se ha hecho con la reforma educacional”, declaró.

Sostuvo que “cuando el Gobierno no cumple con compromisos que son importantísimos para garantizar no solo la gratuidad, sino que el fin al endeudamiento de los jóvenes dado la extensión, además, por el peak tendencial del mecanismo gradual de la gratuidad, la verdad es que no se nos puede pedir lo imposible, más cuando nos ponen encima una urgencia ante unas indicaciones que se presentaron en el último minuto”.

“No puede ser que el Gobierno me responsabilice a mí de problemas y faltas y errores políticos que ha tenido la gestión política de esta reforma”, manifestó.

