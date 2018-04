Viuda de Gustavo Leigh presentó su libro que revela los diálogos ocultos que él tuvo con Pinochet

Por Cristian Alvarez

De forma sobria y con discursos de ella, su ex edecan y su ex chófer, la viuda del fallecido ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea Gabriela Garcia, presento este mediodía de miércoles en el centro de Santiago, el libro que recopila los diálogos grabados en forma secreta que sostuvo con Augusto Pinochet mientras ambos compartían funciones en la Junta Militar que gobierno nuestro país durante nuestro país pero del cual solo desempeño labores hasta el año 1978, cuando fue destituido por sus pares en medio de una gran tensión por las diferencias de opinión que ambos personajes tenían, la esposa de la ex autoridad de la FACH pidió que las nuevas generaciones “rescaten” este contenido y “complementen sus conocimientos” sobre lo que fue el inicio del Régimen Militar

Una herida aun abierta, aunque el país ha avanzado en muchas cosas, aun hay resquemores por lo ocurrido y también historias que contar sobre ese periodo que para bien o para mal, dependiendo del cristal con que se le mire, transformaron al país, y una de esas historias es la que supieron el domingo, en una extensa nota en el diario “El Mercurio” sobre la existencia de “cintas secretas” de diálogos entre Gustavo Leigh y Augusto Pinochet miembros de la Junta Militar de Gobierno que rigió los destinos de nuestro país por 17 años, pero del cual, G.L. solo llego hasta el año 1978 porque fue destituido por las desavenencias de opinión que tuvo con su par del Ejercito, y esas discrepancias se muestran en un libro que precisamente recoge lo que aquellas cintas lograron grabar y que fue lanzado durante esta jornada en un sencillo acto de presentación que encabezo la viuda del ya fallecido ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea que se desempeño en ese cargo durante la conflictiva década del 70 del siglo pasado

Con no mas de 50 personas, en el centro cultural “Casa de los 10” ubicado en el centro de la comuna de santiago, se presento el libro “Gustavo Leigh, Un General Republicano”, de trabajo auto-editado por la misma familia del fallecido militar durante este mediodía de miércoles, Miembros retirados de la fuerza armada de aire, familiares e invitados participaron de esta presentación que contó con discursos de la mencionada cónyuge del general quien es la autora de este libro, y también de los que fueron funcionarios de confianza de este personaje histórico, su chófer Hector Cédula y su edecan Hector Casto, al menos la viuda del general Leigh se vio contenta y serena en este lanzamiento donde le explico a sus nietos el significado de este lanzamiento y del lugar donde se presento este trabajo donde se colocaron algunos cuadros de su esposo para adornar el lugar y hacerlo mas propicio para esta presentación, Según lo informado por sus autores y compiladores, este trabajo duro 1 año en su investigación, teniendo como base, los archivos que guardo el ex jefe de la FACH y trae como contenidos las versiones y conversaciones que tuvo el general de aire con respecto al gobierno de Salvador Allende, la planificación del Golpe de Estado, la detención y muerte del general Alberto Bachelet (padre de la ex presidenta Michelle Bachelet), y sus diferencias de opiniones y criterios que tuvo con el general Pinochet que finalmente costaron su salida, ademas también posee capítulos biográficos y de su vida privada, que están plasmadas en las 300 paginas que posee este libro, que por el momento solo se podrá adquirir por Internet y en las sucursales de la Feria Chilena del Libro con un valor de $16.000

En conversación con la prensa, la viuda del general Leigh y compiladora de este libro Gabriela Garcia dejo a criterio de los lectores que compren o lean este libro sobre su marido, lo que deben rescatar de su contenido, en especial desde las nuevas generaciones: “Cada uno vera lo que rescate, cada uno vera que parte complementa sus conocimientos y que aparte quiere investigar, porque también puede surgir la necesidad de investigar mas en cuanto al libro, a lo que el libro dice, asegurarse de que sea verdad de lo libro dice, Mi intención es que la historia pueda contarla al futuro, en el presente con tanto resentimiento que hay no tengo ninguna, ninguna esperanza de que se pueda contar mucho con el libro, no con nada, pero al futuro, espero que la historia sea un poco mas justa para evaluar las cosas (…) que se pueda el día de mañana, equilibradamente contar lo que paso, que esta es una versión hay muchas”, Sobre los casos de abusos y vejámenes a los derechos humanos que se cometieron en los primeros años del Régimen Militar de Gobierno, ella declaro no conocer los casos y problemas que se generaron, sino que años después con su salida de la Junta, supo la gravedad de esta situación: “Yo no tenia idea de que la DINA funcionaba de esa forma, nos fuimos enterando después con los años, después que Gustavo estuvo en retiro, durante esos 5 años, nada, estábamos trabajando dentro de las Fuerzas Armadas” y sobre la realización de este trabajo, ella señalo el dolor y la incertidumbre de saber después todos los problemas que el enfrento durante el ejercicio del su cargo armado: “Gustavo transmitía muy poco, hablaba muy poco de lo que pasaba dentro de la Junta y dentro de la Fuerza Aérea, entonces saberlo después duele, duele porque….. todavía no entiendo la verdad del porque pero prefirió…. el tenia sus razones para no transmitirlo”, señalo así esta persona

Gustavo Leigh Guzman nació en 1920 en Santiago, termino sus estudios secundarios en el Liceo Jose Victorino Lastarria y después ingreso a la Escuela Militar en 1940, trasladándose después a la Escuela de Aviación donde desarrollo su carrera militar aérea, el 17 de agosto de 1973 fue nombrado por el presidente de Chile de la época Salvador Allende como el máximo jefe militar de la FACH reemplazando a Cesar Ruiz Danyau quien presento su renuncia, días mas tarde el 11 de septiembre participaría del golpe de estado que derroco al mencionado mandatario socialista que incluyo un bombardeo aéreo hacia el palacio de La Moneda, luego de perpetrado este derrocamiento, asumió como miembro de la Junta Militar que encabezo Augusto Pinochet, donde a pesar de justificar este golpe y ser considerado uno de los integrantes mas duros del régimen de facto, lentamente comenzó a mostrar sus discrepancias sobre el curso de la intervención de los militares al mando del país, Precisamente por estas desavenencias demostradas en una entrevista al diario italiano “Corriere dela Sera” donde se mostró partidario de una salida programada del régimen, fue destituido de su cargo armado el 24 de julio de 1978, en medio de una gran tensión, Luego de esta salida se dedico al corretaje de propiedades y en cada entrevista que otorgo en en esa época mostró ser partidario del retorno a la democracia, y en sus acciones mas publicas voto por las opciones no en los Plebiscitos de 1980 y 1988 e incluso asistió a las exequias fúnebres del líder sindicalista Tucapel Jimenez quien fue asesinado en 1982, èl tambien podría haber corrido la misma suerte en 1990 cuando sufrió un atentado en su oficina, por parte de miembros del Frente Manuel Rodriguez, sin embargo y a pesar de haber perdido un ojo por ese ataque, logro sobrevivir, El general Leigh falleció en 1999 recibiendo honores militares en sus funerales

